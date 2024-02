Сделку завершат до конца года – Совкомбанк покупает Хоум Банк

Source: MIL-OSI Russian Language News

Что известно о формате и сроках проведения сделки?

Переговоры о продаже стороны ведут с 2023 года, к решению Хоум Банк могли подтолкнуть введенные в ноябре санкции – Совкомбанк находился под ограничениями еще с февраля 2022 года. О будущей сделке известен ряд фактов:

стоимость реализации составит более 48 млрд. руб. или 0,8 имеющегося капитала;

сейчас сделка проходит согласование в ЦБ РФ и ФАС – до конца марта, как ожидается, будут получены разрешения от регулирующих органов;

15 млрд. руб. Совкомбанк оплатит собственными акциями, проведя дополнительную эмиссию – будет приобретен 51% активов;

оставшиеся 49% акций оплатят в рассрочку до конца 2025 года;

работа по объединению уже началась, ее планируют завершить за 12 месяцев

«Процесс переговоров продолжается длительное время – проведение IPO позволило быстрее достичь договоренностей, сейчас мы ожидаем решений контролирующих органов и начинаем интеграцию», – заявили в Совкомбанке.

Реализация сделки оказалась возможной благодаря схеме IPO – банк смог привлечь свыше 11 млрд. руб. В ближайшее время Совкомбанк также проведет эмиссию ценных бумаг в размере 5%, которые приобретут акционеры Хоум Банк с обязательством их хранения до конца 2024 года. Список акционеров, которые станут совладельцами Совкомбанка, не раскрывается.

Как слияние Совкомбанка и Хоум Банка повлияет на клиентов?

Хоум Банк сообщает клиентам о продолжении работы – сделка не окажет влияния на взаимодействие пользователей финансовых сервисов. Реквизиты счетов, адреса офисов, контактные телефоны, способы пополнения, личные кабинеты – все сохранится, а переход на сервисы Совкомбанка будет плавным.

В выигрыше от сделки окажутся акционеры Совкомбанка – стоимость кредитной организации увеличится. До 9 млн. чел. вырастет число розничных клиентов компании, на 25% увеличится розничный портфель, на 20% – депозитарный. Как итог, уже в 2025 году эффект дополнительной прибыли составит около 1 руб. на каждую акцию.

