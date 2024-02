Российская газета: Игорь Поляченко о том, что будет, если хуситы перережут кабель на дне Красного моря

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Российская газета

Йеменские хуситы вполне способны саботировать сеть подводных интернет-кабелей в Красном море. Перерезать критически важные для функционирования интернета и передачи финансовых подводные коммуникации не составит для них труда, тем более глубины в проливе не превышают полторы сотни метров и доступны для ныряльщиков с аквалангами.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что повстанцы из йеменского движения «Ансар Аллах» готовятся к затяжной конфронтации с Соединенными Штатами и их союзниками в районе Красного моря независимо от того, как будет развиваться война между Израилем и ХАМАС. Bloomberg отмечает, что йеменские хуситы укрепляют военный и оборонный потенциал, чтобы «продолжать нападения на корабли» в районе Красного моря. В числе принимаемых ими мер — укрепление горных укрытий для более безопасных и эффективных запусков ракет, а также тестирование беспилотных судов над и под водой.

Кроме того, хуситы уведомили страховые и судоходные страховые компании о запрете для американских и британских кораблей заходить в воды Красного моря. Как уточняет агентство Reuters, они запретили судам под флагами США и Великобритании заходить в Красное и Аравийское моря, а также в Аденский залив. Аналогичное правило действует и в отношении кораблей, зарегистрированных в Израиле.

«Йемен вместе с населяющими часть его территории хуситами является одной из беднейших стран мира с быстрорастущими населением. Это многострадальная территория, десятки лет раздираемая внутренними противоречиями и вооруженной борьбой, а также периодически ввязываясь во внешние конфликты, априори готова к длительному конфликту с кем угодно, в том числе и с США», — отметил начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко. Однако основной вопрос, по его мнению, состоит не в готовности хуситов или всего Йемена к противостоянию, а в том, кто будет обеспечивать йеменцев вооружениями, способными потопить американский или британский авианосец. Как только будет потоплен первый авианосец, хуситы смогут считаться победителями в войне с США, считает эксперт.

Что же касается сети подводных интернет-кабелей, проходящих по дну Красного моря, то вывести их из строя, по мнению Поляченко, не составит труда для хуситов. «Однако эффект от перерезания будет носить очень ограниченный по времени характер и приведет к быстрому появлению альтернативных маршрутов пролегания оптоволоконных кабелей», — полагает эксперт.

Также, по мнению Поляченко, если продолжится рост конфронтации, стоит ожидать дальнейшего увеличения тарифов на морские перевозки, которые будут ориентироваться на более безопасные и длинные маршруты.

