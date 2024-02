Программа раздельного сбора мусора: в Москве собрали более 1,6 миллиона тонн вторсырья

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 1,6 миллиона тонн вторсырья собрали в столице в прошлом году в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе продолжается реализация программы раздельного сбора мусора. Она действует с 2020 года и уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей. Количество собранного вторсырья постоянно растет: только в 2023 году при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1,6 миллиона тонн, что превышает предыдущий аналогичный показатель. До начала программы в Москве получали ежегодно всего 450 тысяч тонн вторсырья», — рассказал Петр Бирюков.

Такая динамика стала возможна благодаря грамотной работе специалистов. Чтобы сделать процесс раздельного сбора мусора удобным, было решено использовать двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры. Отходы собирают и вывозят около тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией.

Участие в программе раздельного сбора мусора в Москве остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.

