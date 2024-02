Помощь семьям, молодежи и представителям старшего поколения: как столица поддерживает некоммерческие организации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

27 февраля отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО). Главная его цель — рассказать о людях, которые помогают нуждающимся, поддерживают горожан с инвалидностью, заботятся о животных и окружающей среде.

В Москве работает около 30 тысяч НКО, более 10 тысяч из них — социально ориентированные. Такие организации получают имущественную, финансовую и информационную поддержку города. Они могут рассчитывать на бесплатные услуги коворкинг-центров НКО, содействие в проведении мероприятий, получать гранты Мэра и Правительства Москвы на реализацию добрых инициатив.

Благодаря работе НКО многодетные семьи получают гуманитарную помощь, люди с инвалидностью имеют возможности для социальной адаптации, бездомные животные находят новых хозяев.

Мероприятия в честь праздника продлятся в столице до 29 февраля. В эти дни для сотрудников НКО проведут тематические встречи и дискуссии, а также покажут спектакль о благотворительности.

Помощь семьям, молодежи и представителям старшего поколения

Столичные некоммерческие организации не только участвуют в реализации важнейших городских программ, но и объединяют горожан. Тысячи москвичей в свободное время навещают пожилых людей, участвуют в экологических акциях, помогают бесплатно, с учетом своих профессиональных навыков и по зову сердца.

Благотворительный фонд «Старость в радость» создали волонтеры, которые хотели улучшить жизнь людей старшего поколения в домах-интернатах, восполнить недостаток общения и живых эмоций. Сейчас организация объединяет свыше 14 тысяч волонтеров и поддерживает по всей стране около 700 стационарных учреждений для пожилых и людей с ментальными особенностями. Фонд собирает пожертвования на оплату диагностики, лечения и реабилитации, закупку лекарств. Но главной опорой остаются добровольцы. Помочь фонду могут юристы, парикмахеры, фотографы, дизайнеры и эксперты из других отраслей. Людям без специальных знаний предлагается вести переписку или телефонные беседы с бабушками и дедушками, поздравлять их открытками в праздники.

Благотворительная организация «Крепкая семья» опекает многодетные и неполные семьи, семьи с низким доходом, а также родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Помимо помощи вещами и продуктами, команда центра организует для них интересный досуг и поездки. Среди благотворителей «Крепкой семьи» много столичных предпринимателей, которые устраивают праздники для детей, дарят подарки и угощения.

Фонд «Здесь и сейчас» более 18 лет помогает воспитанникам учреждений для детей-сирот, их выпускникам, а также приемным семьям. Педагоги и психологи проводят индивидуальные консультации для подопечных организации. Москвичи помогают не только пожертвованиями, но и навыками, временем, вниманием. Волонтеры консультируют родителей в юридических вопросах, становятся наставниками, фотографируют на мероприятиях, а также сопровождают гостей из регионов, когда они приезжают в столицу.

В столице много некоммерческих организаций, которые работают с молодежью. Одна из них — ассоциация «Молодежная перспектива». В рамках проекта по профориентации молодые люди проходят тестирования, посещают консультации, ходят на экскурсии в офисы московских компаний и на предприятия.

Забота о бездомных животных и об экологии

Благотворительный фонд «Собаки, которые любят» заботится о кошках и собаках, живущих в приютах Москвы и Московской области. Благодаря волонтерам животные проходят социализацию, получают лечение и возможность найти хозяев. К поездкам в приюты присоединяются горожане, которые хотели бы взять питомца домой или стать волонтерами.

Движение «ЭКА» начало работу с программы по восстановлению лесов в 2010 году. Затем перечень интересов организации расширился. Сегодня сотрудники занимаются экологическим просвещением, популяризацией зеленого волонтерства, защитой экологических прав, содействием в развитии экобизнеса и многим другим. Традиционно самые активные участники движения — москвичи.

В Москве составили портрет городского волонтераЗнака отличия «Волонтер Москвы» удостоены 30 активных жителей столицы

Гранты от города

Грамотно налаженное взаимодействие города и некоммерческих организаций позволяет оказывать поддержку максимальному числу москвичей, которые в ней нуждаются.

Чтобы поддерживать лучшие инициативы, столичный Комитет общественных связей и молодежной политики проводит конкурс грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО. В нем представлено 12 номинаций, которые охватывают различные направления деятельности: от помощи семьям до молодежных программ. С 2002 года город поддержал около 3,2 тысячи инициатив, которые касаются девяти миллионов москвичей. В прошлом году гранты получили 243 социально ориентированные НКО. В 2022-м в полтора раза был увеличен объем финансирования — с 400 до 600 миллионов рублей.

С прошлого года все этапы участия в конкурсе — от подачи документов до предоставления отчетности — стали доступны в электронном формате. Средняя сумма гранта в сравнении с 2021 годом увеличилась на 62 процента.

Уже пять лет в столице при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения реализуется программа «Москва — добрый город». Она включает в себя комплекс проектов грантовой, имущественной, информационной поддержки. За время существования программы налажено постоянное сотрудничество более чем с 500 социально ориентированными некоммерческими организациями и добровольческими движениями, помощь которых ежегодно получают свыше 120 тысяч москвичей. Это люди с инвалидностью, многодетные и приемные семьи, дети-сироты и подростки, переживающие кризисный период, горожане старшего поколения, семьи в трудной жизненной ситуации и многие другие.

В рамках финансовой поддержки с 2019 года проводится конкурс грантов для социально ориентированных НКО «Москва — добрый город». За пять лет победителями стали 548 социально ориентированных НКО, между которыми было распределено два миллиарда рублей.

Весной прошлого года Москва впервые провела конкурс для НКО, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Между 42 организациями распределили 90 миллионов рублей на реализацию проектов как на территории НКО, так и на площадке созданного городом единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.

Помещения для работы и коворкинги

Город оказывает некоммерческим организациям и имущественную помощь. В 2020 году по программе «Москва – добрый город» в столице состоялся отбор социально ориентированных НКО, которым выделили помещения общей площадью около 11 тысяч квадратных метров в безвозмездное пользование на три года. Пространства были переданы партнерам для организации работы с москвичами, которым требуется особая забота и поддержка. С 26 октября по 15 декабря 2023 года в столице прошел первый этап нового отбора НКО. В результате 29 некоммерческих организаций подтвердили эффективность своей деятельности в партнерстве с Москвой и получили имущественную поддержку еще на три года. Они смогут оказывать помощь более чем 105 тысячам жителей. В этом году состоится второй этап отбора, в ходе которого между НКО распределят еще 24 пространства площадью почти пять тысяч квадратных метров.

В столице назвали НКО, получившие бесплатные помещения от города для оказания помощи москвичам

Кроме того, в Москве открыто 11 коворкинг-центров НКО. Здесь сотрудники организаций могут бесплатно работать, проводить мероприятия, посещать консультации специалистов, печатать полиграфическую продукцию. В прошлом году услугами коворкингов воспользовались более 80 тысяч человек. Востребованность сервисов постоянно растет: только за 2023 год коворкинг-центры предоставили НКО 13,8 тысячи услуг.

Наличие доступного ресурса в виде сервисов коворкинг-центров стимулирует стратегическое развитие, позволяя НКО сфокусироваться на планах, а не только на текущей деятельности. Некоммерческие организации получают возможность развиваться комплексно, находить партнеров среди других НКО и вместе помогать еще большему количеству людей.

Стать партнером сети коворкинг-центров и получить поддержку может любая социально ориентированная НКО. В настоящий момент с коворкинг-центрами сотрудничает более двух тысяч таких организаций.

Услуги типографии, консультации экспертов, помещения для встреч: какими сервисами пользуются резиденты коворкинг-центров НКО

Социальный навигатор и маркетплейс

В 2021 году был создан первый в России государственный социальный маркетплейс «Москва — добрый город». Проект призван помочь жителям столицы с инвалидностью и находящимся в трудной жизненной ситуации. Маркетплейс объединяет онлайн-магазины 40 социально ориентированных некоммерческих организаций. В их инклюзивных мастерских трудятся свыше 1,5 тысячи мастеров. За два с половиной года они изготовили вручную свыше 50 тысяч подарков.

Найти информацию обо всех услугах и возможностях получения помощи в городских организациях и НКО можно через социальный навигатор — сервис с интерактивной картой социальных услуг. Ресурс уже посетили более 1,5 миллиона пользователей, и он продолжает расширяться. Около 25 процентов благополучателей обратились за помощью в НКО благодаря сервису.

Благотворительность с mos.ru

В Москве помогать нуждающимся может каждый с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. Здесь представлено 88 проверенных организаций, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, попавших в беду людей, бездомных животных, а также экологические инициативы и проекты в области образования и науки. Сервис был создан в октябре 2020 года. За это время горожане направили подопечным организаций более 110 миллионов рублей.

На странице проекта можно поддержать одну или несколько благотворительных программ, а также целую категорию — в этом случае сумма пожертвования разделится поровну между всеми представленными в категории организациями. Кроме того, есть возможность настроить автоплатеж, чтобы помогать регулярно. Для этого после первого перевода пользователям нужно нажать на кнопку «Подключить автоплатеж». Затем выбрать периодичность и дату списания, а также сумму и способ оплаты. А еще с помощью сервиса можно открыть собственный благотворительный сбор в пользу подопечных выбранной категории программ, к которому могут присоединиться друзья и близкие.

Благотворительный сервис доступен также в разделе «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва».

Благодаря прозрачности деятельности благотворительных организаций горожане могут быть уверены, что их пожертвования пойдут на добрые дела. На странице каждой программы регулярно публикуются отчеты о проделанной работе и расходовании полученных средств.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI