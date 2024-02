Очистные сооружения «Башнефти» за пять лет переработали 134 млн м³ промышленных стоков

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2023 году биологические очистные сооружения (БОС) уфимской группы НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») переработали 22,11 млн м3 промышленных стоков. За весь период эксплуатации, с момента запуска объекта в 2018 году, очищено более 134 млн м3 стоков.

БОС обслуживают не только НПЗ «Башнефти», но и очищают сточные воды 66 предприятий северной промышленной зоны Уфы и ливневые стоки.

Рациональное использование водных ресурсов и их восполнение является одним из приоритетов НК «Роснефть» в области охраны окружающей среды. БОС уфимского нефтеперерабатывающего комплекса обеспечивают высочайший уровень очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, что в 2,5 раза увеличивает объем повторно используемой воды в технологических процессах. Благодаря технологии мембранного реактора из сточных вод удаляются все примеси и микроорганизмы. В результате качество воды соответствует нормативам, предъявляемым к водоёмам рыбохозяйственного назначения.

На сегодняшний день забор воды на производственные нужды из реки Белой – главной водной артерии Республики Башкортостан – снижен более чем на 50%. В перспективе биологические очистные сооружения полностью перейдут на замкнутый цикл переработки стоков и прекратят забор речной воды.

Предприятия «Башнефти» активно реализуют проекты по восстановлению природных ресурсов, защите экосистем и биоразнообразия. Компания организует мероприятия по сохранению и восстановлению водных биологических ресурсов. За 2023 году в реки выпущено более 26 тысяч мальков рыб, в том числе ценных и краснокнижных пород. Всего за последние пять лет предприятие выпустило более 5 млн особей молоди в водоемы Башкирии и соседних регионов.

В 2023 году работники «Башнефти» высадили 515 тыс. саженцев деревьев, из которых 30 тысяч – в природном парке «Аслы-Куль» Давлекановского района для спасения озера Асликуль от обмеления. Всего за 5 лет «Башнефть» высадила более 4,5 млн саженцев на территории более 1,3 тыс. га в регионах присутствия компании.

Справка: АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее полный производственный цикл – добычу нефти и газа, их переработку и выпуск нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Ключевые добычные активы «Башнефти» расположены в Республике Башкортостан. «Башнефть» также ведёт разработку месторождений на территории Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Оренбургской области, Республики Татарстан и Пермского края.

