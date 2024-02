Отработка навыков и погружение в профессию: свыше 30 тысяч студентов московских колледжей прошли практику на предприятиях города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом полугодии этого учебного года свыше 30 тысяч студентов столичных колледжей прошли производственную практику более чем на семи тысячах предприятий и организаций города. Студенты старших курсов, отлично зарекомендовавшие себя, получили предложения о трудоустройстве и смогут продолжить обучение по индивидуальному графику.

«Мы поставили перед собой цель готовить в московских колледжах профессионалов, которые сразу после завершения обучения смогут выполнять реальные рабочие задачи. Это позволяет работодателю не тратить время на дополнительное обучение или переучивание наших выпускников. Если раньше всего 30 процентов времени было отдано на практику и отработку навыков, то сегодня погружение в профессиональную среду начинается уже с первого курса, причем занимает не менее 70 процентов всего времени обучения», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Среди крупных работодателей-партнеров — Московский метрополитен, с которым сотрудничает колледж московского транспорта. На практике будущие специалисты по технической эксплуатации подвижного состава ремонтировали узлы электропоездов, готовили поезда к выходу на маршрут. Помимо этого, они проверяли работоспособность автоматических дверей, электрического и пневматического оборудования.

Учащиеся Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А.А. Николаева практиковались по направлению «Организация перевозок и управление на транспорте» в Мосгортрансе. Они пробовали себя в роли диспетчеров, составляли расписания движения, изучали основы контроля за соблюдением правил перевозок пассажиров и багажа, работали с документацией в отделе безопасности.

Студенты политехнического техникума № 47 имени В.Г. Федорова и образовательного комплекса «Юго-Запад», обучающиеся по специальности «технология металлообрабатывающего производства», совершенствовали практические навыки на столичном машиностроительном заводе. В первом полугодии они полностью освоили технологический процесс изготовления токарных деталей, обрабатывали их по готовым чертежам и писали программы для работы на станках с программным управлением.

Один из новых партнеров-работодателей колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина — поставщик микроэлектроники. На производственной базе предприятия студенты занимались сервисным обслуживанием, диагностикой и заменой аккумуляторов, с помощью которых обеспечивают эксплуатацию систем аварийного освещения и безопасности, выполняли монтажные работы.

Старшекурсники специальности «Издательское дело» в Московском техникуме креативных индустрий имени Л.Б. Красина прошли производственную практику в ведущих дизайнерских и полиграфических предприятиях. Студенты верстали книги и их обложки, редактировали и корректировали тексты, готовили издания к публикации и писали статьи. В техникуме реализуют специальный проект «Умная практика», он представляет собой онлайн-платформу для взаимодействия с предприятиями-партнерами. Сервис позволяет организациям фиксировать достижения практикантов, а также отслеживать режим работы и качество выполнения задач. По итогам каждому студенту техникума присваивается набор компетенций и формируется индивидуальное портфолио.

Всего до конца 2023/2024 учебного года производственную практику пройдут около 70 тысяч студентов столичных колледжей.

Узнать подробнее о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на портале «Школа. Москва», в разделе «Атлас профессий», и подкасте «Ключ к профессии». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в телеграм-канале «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Практические занятия студентов московских колледжей проходят в современных мастерских и лабораториях. Это способствуют формированию и развитию профессиональных навыков у учащихся и соответствуют задачам проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

