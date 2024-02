На юго-востоке Москвы планируют построить технопарк

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Промышленный технопарк площадью 13,5 тысячи квадратных метров планируют построить на юго-востоке столицы в районе Люблино. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Внесены изменения в правила землепользования и застройки, необходимые для возведения промышленного технопарка в районе Люблино. Площадь нового производственного комплекса составит 13,5 тысячи квадратных метров», — отметила Юлиана Княжевская,

Земельный участок для строительства технопарка расположен на Ставропольской улице (владения 37–41). На территории планируют высадить деревья и кустарники, сделать парковку и обустроить заезд для автомобилей.

По словам Юлианы Княжевской, задача ведомства — определить нужный и востребованный функционал для таких территорий, чтобы их использование отвечало интересам москвичей и было выгодным для бизнеса.

Земельный участок под строительство этого объекта город предоставил инвестору в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

«На участке площадью 0,9 гектара инвестор возведет промышленный технопарк для размещения сразу нескольких производств мебельной, строительной, бумажной, текстильной и другой продукции. Планируется, что на объекте будет организовано 260 рабочих мест», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

