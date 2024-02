На месте бывшей промзоны в Хорошевском районе создадут современный общественно-деловой квартал

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город заключил с инвестором договор о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны «Магистральные улицы» в Хорошевском районе. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Реорганизацией участка площадью 1,6 гектара в бывшей промзоне “Магистральные улицы” на севере столицы займется его правообладатель, с ним заключен соответствующий договор. Компания возведет современный общественно-деловой квартал, в результате в Хорошевском районе появится более 400 рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент составят почти 14 миллиардов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Территория, где сейчас находятся автостоянки и неэффективно используемые объекты, обладает хорошей транспортной доступностью. Участок примыкает к Хорошевскому шоссе, с которого есть выезд на Третье транспортное кольцо. Рядом с площадкой с одной стороны проходят две линии метро — Большая кольцевая и Таганско-Краснопресненская, а с другой — Московское центральное кольцо (МЦК). В шаговой доступности расположены станции «Хорошевская», «Полежаевская» и платформа МЦК Хорошево.

«Правообладатель сможет построить на участке объекты коммерческой недвижимости площадью 41,2 тысячи квадратных метров: магазины, офисные центры, отделения банков и кафе. Срок реализации проекта — четыре года», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Сейчас ведется проработка документации, необходимой для начала строительства, добавил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, преобразование бывших промзон способствует появлению точек оказания услуг, которые нужны людям регулярно. Градостроительная политика столицы направлена на стимулирование инвесторов к созданию таких объектов.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) появляются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

