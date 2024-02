Навигация, информирование и аккредитация: столичные волонтеры будут помогать на форуме «Молодой специалист — строитель будущего»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 400 москвичей смогут стать волонтерами на региональном форуме «Молодой специалист — строитель будущего». Он пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» 13 и 14 марта и объединит учащихся образовательных организаций и представителей строительной отрасли.

Подать заявку на участие в качестве волонтера могут все желающие старше 18 лет. Заявки принимаются до 8 марта. Удобную дату и смены следует выбрать при заполнении анкеты. Предпочтение будет отдано заявителям, которые готовы помочь на двух сменах и более.

«Москвичи любят волонтерские мероприятия, посвященные архитектуре, строительству и урбанистике. Только в прошлом году в проведении Московского урбанистического форума помогали около 3,2 тысячи волонтеров. Сейчас у всех, кто неравнодушен к композиции зданий, градостроительству и искусству, есть возможность стать волонтерами, которые впервые будут помогать на форуме “Молодой специалист — строитель будущего”», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

По мнению генерального директора АНО «Московский урбанистический форум» Павла Гончарова, слаженная работа команды городских помощников, ее энтузиазм по уже сложившейся традиции обеспечат безукоризненное проведение события.

«Московский урбанистический форум давно сотрудничает с волонтерами Москвы, и мы рады, что и на этом важном для города мероприятии наша совместная работа продолжится. Мы очень ценим ответственный подход городских помощников к поставленным задачам», — отметил он.

Подготовка волонтерского корпуса

Управленческий состав волонтерского корпуса, состоящий из тимлидеров и менеджеров, сформируют в начале марта. Со всеми волонтерами, подавшими заявки, они свяжутся после 8 марта и пригласят на функциональный инструктаж. На нем расскажут о ключевых задачах на мероприятии, правилах взаимодействия с посетителями, основах оказания первой помощи и других темах. На площадке волонтерам покажут, где размещаются важные элементы инфраструктуры помещения: санитарные комнаты, медпункты и другие объекты.

Волонтеры-управленцы пройдут обучение отдельно по расширенной программе.

Функции и сервисы для волонтеров

Волонтеры Москвы будут встречать участников форума, помогать им ориентироваться на площадке, заниматься аккредитацией и отвечать на вопросы. Городские помощники отвечают за сопровождение спикеров и выдачу сувенирной продукции. Волонтеров также задействуют в работе штаба, проведении деловой программы — мастер-классов и лекций, а также при рассадке гостей.

Добровольные помощники будут работать в две смены: с 08:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00. За это им проставят волонтерские часы, которые появятся в личном кабинете на сайте ресурсного центра «Мосволонтер» в течение двух недель после окончания мероприятий.

Волонтерам выдадут брендированную экипировку: футболки с удлиненным рукавом, поясные сумки, бутылки для воды и бейджи. У тимлидеров в комплект дополнительно входят жилетки и планшеты. Кроме того, для волонтеров будет организовано питание и питьевой режим. После мероприятия они получат благодарственные письма.

Форум организован Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Москвы, оператором выступает АНО «Московский урбанистический форум».

Узнать больше о мероприятиях ресурсного центра «Мосволонтер» можно на его сайте, а также на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

Реставраторы, исследователи, фотографы: как волонтеры помогали сохранять памятники в 2023 годуВ Москве составили портрет городского волонтера

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI