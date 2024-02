Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвященное благоустройству участков парка «Яуза» вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Горожане могут выбрать один из предложенных вариантов, например «отлично» или «хорошо», а также поделиться замечаниями, если они есть.

Обновленные территории открылись для посещения в 2023 году. Здесь привели в порядок пешеходные тропинки, сделали беговую и велосипедную дорожки. Для детей оборудовали 16 игровых зон, а для любителей активного отдыха — 20 спортивных площадок.

Знаковым объектом этой части парка стала парадная лестница с тремя смотровыми площадками, сделанная по принципу экотропы. Посетители часто фотографируются здесь.

Парк «Яуза» — один из мегапроектов Москвы, который реализуется поэтапно в течение нескольких лет. Он станет самым протяженным в Европе — зеленая зона растянется на 20 километров от МКАД до Ростокинского акведука. Она пройдет по территориям 10 районов столицы.

По окончании всех работ общая площадь парка составит более 350 гектаров. Сейчас он готов уже на 90 процентов.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,8 миллиона человек, прошло свыше 6,5 тысячи голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на специальной странице.

Сергей Собянин: Благоустроим в этом году еще два участка рядом с Яузой

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI