Михаил Мищустин провёл стратегическую сессию о результатах кураторства заместителями Председателя Правительства федеральных округов

М.Мишустин: «Растут внебюджетные инвестиции. На конец 2023 года удалось привлечь почти 9 трлн рублей. За минувшие два с половиной года создано свыше 230 тыс. рабочих мест. Предоставлено товаров и услуг на 6,5 млрд рублей. Такие показатели подтверждают, что удалось обеспечить эффективное взаимодействие между Правительством и субъектами. Наладить кооперационные связи, которые необходимы малому бизнесу и крупным холдингам. А также создать условия для сотрудничества соседних регионов внутри федеральных округов».

