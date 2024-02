Минэкономразвития планирует перевести максимум резидентов ОЭЗ на налоговый мониторинг для ускорения возврата им НДС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Для резидентов особых экономических зон упрощен порядок входа в систему налогового мониторинга. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе утвердил Президент РФ и они уже вступили в силу с 1 января этого года. Об этом сообщил директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня предпринимательства.

«Планируем перевести максимум резидентов особых экономических зон на налоговый мониторинг – это переведет налоговые проверки в онлайн и ускорит их. В том числе, бизнес будет возвращать НДС в два раза быстрее. Кроме того, планируется снять запрет на залог прав аренды — это привлечет дополнительный капитал. Также в перспективе предполагается снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в ОЭЗ и внести другие изменения», – отметил Виталий Алтабаев.

По его словам, сейчас работают 50 особых экономических зон в 43 регионах России. Более 1100 резидентов создали 68 тысяч рабочих мест. Во многом развитие ОЭЗ связано с изменениями в законодательстве, регулирующем их работу. В 2023 году упростили административные процедуры при начале работы в особых экономических зонах. В частности, теперь инвестор декларирует свои обязательства и работает сразу после заключения соответствующего соглашения. Кроме того, критерии создания ОЭЗ для регионов теперь предусматривают отраслевой подход и кластерность.

«Наша задача, чтобы площадка особой экономической зоны была территорией, где происходит опережающее развитие в том направлении, которое нужно сейчас стране. Правительством одобрено создание нескольких новых особых экономических зон. В их числе – ОЭЗ «Ростов» в Новочеркасске, специализирующейся на производстве сельскохозяйственной техники. В Тверской области будут производить канатные дороги и другое оборудование для горнолыжных склонов. Деятельность ОЭЗ «Система» в Республике Мордовия будет направлена в том числе на выпуск оптоволокна для импортозамещения в сфере телекоммуникаций. Также у нас расширяются площадки ОЭЗ в Липецкой, Тульской и Калужской областях, которые уже зарекомендовали свою эффективность», — подчеркнул Виталий Алтабаев.

Начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова сообщила, что в 2024 году участниками налогового мониторинга стали 568 компаний, из них три резидента особых экономических зон.

«Мы наблюдаем ежегодный рост числа участников, по сравнению с прошлым годом он составил более 25%. Это связано с рядом преимуществ для крупного бизнеса при расширенном информационном взаимодействии с налоговым органом. В их числе осуществление проверки одним налоговым органом и отмена выездных налоговых проверок, заявительный порядок возмещения НДС без дополнительных условий. Возможность получения мотивированного мнения по действующим и будущим сделкам. Кроме того, автоматизация процесса обмена документами с налоговым органом значительно сокращает временные и финансовые издержки компании», – прокомментировала Марина Крашенинникова.

Для того, чтобы подключиться к налоговому мониторингу резидентам необходимо до 1 июля подготовить дорожную карту по подготовке и переходу на новый формат информационного взаимодействия. До 1 сентября предоставить в налоговый орган заявление о проведении налогового мониторинга. До 1 ноября текущего года налоговый орган принимает решение о проведении налогового мониторинга или об отказе. При положительном решении налоговый мониторинг в отношении компании начинается с 1 января следующего года.

В рамках экспертной панели также обсуждались актуальные изменения законодательства, лучшие практики по донастройке механизма ОЭЗ, предложения по улучшению условий для привлечения в ОЭЗ иностранных инвестиций, преимущества банковского сопровождения для резидентов.

Модератором мероприятия выступил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

В экспертной панели приняли участие вице-президент – начальник Департамента перспективных проектов банковского сопровождения АО «Газпромбанк» Кирилл Фролов, заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Эмиль Петросян, а также руководители особых экономических зон.

Фото предоставлено пресс-службой ФНС.

