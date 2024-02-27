Машино-места общей площадью 176 квадратных метров выставят на торги в центре города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В центре столицы выставили на торги парковочные места общей площадью 176 квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Машино-места от города пользуются высоким спросом у жителей столицы. Например, в 2023 году они купили около 11,6 тысячи объектов общей площадью почти 180 тысяч квадратных метров. В конце марта все желающие смогут принять участие в торгах и приобрести 11 парковочных мест в охраняемом подземном паркинге многоквартирного жилого дома в Замоскворечье», — рассказал Максим Гаман.

Здание, в котором находится паркинг, расположено рядом со станцией метро «Серпуховская» по адресу: Люсиновская улица, дом 39, строение 2. Есть удобный выезд на Садовое кольцо.

Площадь машино-мест варьируется от 13,8 до 17,3 квадратного метра, что позволит покупателям выбрать наиболее подходящий вариант, отметил генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов. Подать заявку на участие в аукционах можно до 15 марта. Торги пройдут 27 марта на электронной площадке «Росэлторг».

Узнать больше о выставленных на торги объектах, ознакомиться с документацией и правилами проведения аукционов можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города» и на официальном сайте Центра управления городским имуществом в разделе «Машино-места».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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