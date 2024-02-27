Кафедра управления проектом приглашает на День открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
3 марта в фойе Актового зала ГУУ состоится День открытых дверей кафедры «Управление проектом».
Приглашаем учащихся 9-11 классов, а также всех желающих узнать больше о проектном управлении.
На встрече можно будет пообщаться с преподавателями и руководством кафедры, института и университета, а также с представителями организаций-партнеров, выпускниками и студентами.
Кроме того, всех пришедших ждут конкурсы и мастер-классы.
Обязательно зарегистрируйся на мероприятие по ссылке.
Ждем вас 3 марта в 11:00 в фойе Актового зала ГУУ.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 3.03.2024
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.