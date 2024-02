Кафедра управления проектом приглашает на День открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

3 марта в фойе Актового зала ГУУ состоится День открытых дверей кафедры «Управление проектом».

Приглашаем учащихся 9-11 классов, а также всех желающих узнать больше о проектном управлении.

На встрече можно будет пообщаться с преподавателями и руководством кафедры, института и университета, а также с представителями организаций-партнеров, выпускниками и студентами.

Кроме того, всех пришедших ждут конкурсы и мастер-классы.

Обязательно зарегистрируйся на мероприятие по ссылке.

Ждем вас 3 марта в 11:00 в фойе Актового зала ГУУ.

