Как вести переговоры и обрести качества лидера: чему еще посвящены вебинары «Технограда»

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ приглашает москвичей на бесплатные онлайн-курсы. Они посвящены тренировке навыков адаптивности, ведению переговоров, межличностному общению и профайлингу, управлению людьми, эффективному обучению и самопрезентации. Кроме того, две программы основаны на теме предпринимательства и фриланса. Количество мест неограниченно.

Создать эффективные стратегии и найти подход к партнерам

С 1 марта начинается обучение на онлайн-курсе «Гибкость личности: ответственность, утилизация конфликтов, эффективные стратегии мышления». Эксперт по переговорам и личностному росту Ирина Страчкова расскажет о способах управления своими мыслями, эмоциями и поведением в критических ситуациях, поможет развить адаптивные навыки и гибкость мышления. По итогам занятий слушатели смогут быстрее справляться со стрессом и неопределенностью. На курсе запланированы четыре вебинара (1, 4, 6, 12 марта). Каждое из занятий будет начинаться в 19:30. Регистрация открыта по ссылке.

А 4 марта начнутся занятия в рамках онлайн-программы «Как эффективно обучаться взрослому человеку». Слушатели узнают, можно ли структурировать процесс обучения и встроить его в свою жизнь. Им расскажут, как сохранять мотивацию и не бояться использовать полученные знания. К последнему вебинару у каждого слушателя появится карта компетенций для профессионального саморазвития и индивидуальная инструкция по самообучению. Эксперт курса — Мария Шойдорова, методолог, продюсер образовательных проектов. В программе запланированы четыре вебинара, их проведут 4, 7, 11, 14 марта. Начало занятий в 17:00. Понадобится предварительная регистрация.

Онлайн-курс «Профайлинг» откроется 11 марта. Его проведет Юлия Елизарова, специалист центра развития карьеры, клинический психолог, полиграфолог, профайлер-верификатор. Участники научатся анализировать особенности внешности и поведения окружающих, смогут определять психотипы собеседникоы, прогнозироватьих поведение и эффективно коммуницировать с каждым из них. Программа состоит из четырех вебинаров, они пройдут 11, 13, 18, 20 марта. Начало каждого в 19:30. Регистрация открыта по ссылке.

16 марта все желающие могут присоединиться к обучению на онлайн-курсе «Ведение переговоров». Юлия Елизарова расскажет об аксиомах успешных переговоров — что такое метасообщения, ресурсы, раппорт, позиционные переходы. Слушатели узнают секреты профессиональных переговорщиков, которые помогут достигать поставленных целей в любых коммуникациях. Курс состоит из четырех вебинаров (16, 23, 30 марта, 6 апреля). Занятия начинаются в 11:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Привлечь клиентов и познакомиться с креативными индустриями

Для начинающих предпринимателей проведут занятия по изучению потребительского поведения. Онлайн-курс «Путь клиента. Как сделать из незнакомца постоянного покупателя» запланирован на 13, 15, 20 и 22 марта. Он поможет найти первого или постоянного покупателя, сделать продажи прогнозируемыми и регулярными. Вебинары проведет Наталья Синюткина, консультант по развитию бизнеса. Начало каждого из них в 12:00. Регистрация по ссылке.

С 19 марта начнется обучение по программе «Навыки эффективного лидера». Эксперт международного уровня Виктория Налбандова расскажет, как стать лидером, эффективно управлять людьми, процессами и собственной жизнью. Слушатели изучат образ мышления успешного человека, узнают, как в любой ситуации найти инструменты для личностного развития. Программа содержит четыре вебинара, они состоятся 19, 21, 26, 28 марта. Занятия начинаются в 16:00, зарегистрироваться можно по ссылке.

Всех, кто хочет связать свою карьеру с креативными индустриями, приглашают на онлайн-курс «Введение в профессию “коммерческий иллюстратор”». Занятия начнутся 21 марта. Эксперт курса — графический дизайнер и коммерческий иллюстратор Ольга Сысоева. Она поделится тонкостями профессии и предложит сделать пару рисунков в цифровом формате. Участники курса узнают о принципах создания портфолио, продвижении и поиске заказов, об основных ошибках, которые стоит избегать в работе коммерческого иллюстратора. Программа содержит четыре вебинара, один из которых практический. Они пройдут 21, 26, 28 марта и 2 апреля. Начало каждой встречи в 12:00, регистрация открыта по ссылке.

26 марта начнутся занятия в рамках курса «Покажи миру себя: как проявить свои лучшие качества в выгодном свете». Слушатели научатся представлять себя, рассказывать о себе как вербально, так и невербально, используя жесты и язык тела. Бизнес-тренер и коуч Татьяна Еремина подскажет, как правильно вести себя в блоге, на презентациях, на выступлениях с отчетом и совещаниях, чтобы не навредить своей карьере и профессиональному росту. В программе запланированы три вебинара: 26, 28 марта и 2 апреля, начало в 19:00. Регистрация ведется онлайн.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» — уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостейстолицы. Подробнее о «Технограде» читайте на сайте проекта.

Центр развития карьеры является одним из направлений деятельности «Технограда». Специалисты центра помогают в поиске призвания, выборе профессии и карьерном планировании. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

