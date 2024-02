Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Комитет Совета Федерации по социальной политике будет учитывать в работе результаты исследования ГУУ деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в Российской Федерации. Кроме того, Комитет отметил объем проделанной работы, качество и актуальность проведенного исследования.

В рамках большого научного проекта, направленного на изучение восприятия обществом деятельности СОНКО в Российской Федерации, молодые ученые ГУУ провели исследование в форме онлайн-проса, в котором приняли участие 1600 человек.

Целью исследования было также выяснить какие направления граждане считают приоритетными, готовы ли сами принимать участие в работе и в какой форме должна выражаться деятельность СОНКО.

По результатам опроса 74,4% опрошенных характеризуют отношение к социально ориентированным некоммерческим организациям как положительное, 58,5% считают деятельность организаций такого рода эффективной. Как правило, высокие оценки в данных вопросах чаще дают женщины и молодые люди возраста 18-35 лет.

Помощь участникам или семьям участников «Специальной военной операции» по мнению опрошенных россиян является одним из наиболее актуальных направлений работы благотворительных и общественных организаций для России сегодня. Наиболее популярными направлениями деятельности благотворительных и общественных организаций также являются помощь инвалидам (32,2%), ветеранам (30,8%) и малоимущим (29,3%), а наиболее известными организациями являются фонд «ЛизаАлерт» (4,6%), «Подари жизнь» (3,2%) и «Алеша» (2,1%).

Самой актуальной и востребованной деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций на сегодняшний день является деятельность, направленная на социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан. После нее наиболее важными считают такие направления, как «охрана окружающей среды и защита животных», «наука и просвещение» и «юридические услуги и правовое просвещение граждан».

Подробная информация о проведенном исследовании доступна по ссылке.

Напомним, что в Государственном университете управления реализуется программа поддержки научных исследований молодых ученых. Указанное исследование проводится в рамках исполнения научного гранта Государственного университета управления для молодых ученых на выполнение научно-исследовательской работы «Государственная политика в сфере поддержки и развития».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI