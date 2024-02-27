Завершилось Первенство НГУ по фехтованию на шпагах

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Первенство университета по фехтованию проходило в клубе «Виктория», где тренируются наши спортсмены по этому виду спорта. Февральский турнир был на шпагах, и в нем приняли участие почти 30 студентов НГУ и учащихся ВКИ.
Победители среди девушек:
1 место — Шустова Таисия (ГИ)
2 место — Бедарева Наталья (ИИР)
3 место — Золотова Таисия (ФФ) и Тихонова Виктория (ИИР)
Победители среди юношей
1 место — Чупров Максим (ИИР)
2 место — Колотыгин Илья (ФЕН)
3 место — Евгений Бузюркин (ФИТ) и Юрий Фатеев (ИИР)
Поздравляем победителей и призёров соревнований! Благодарим всех участников за интересную борьбу, а тренера по фехтованию Олесю Ончукову за организацию турнира. Желаем всем больших спортивных успехов весной на Универсиаде студентов высших учебных заведений Новосибирской области!
Результаты на странице: https://vk.com/sport_nsu
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