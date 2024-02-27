Завершилось Первенство НГУ по фехтованию на шпагах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Первенство университета по фехтованию проходило в клубе «Виктория», где тренируются наши спортсмены по этому виду спорта. Февральский турнир был на шпагах, и в нем приняли участие почти 30 студентов НГУ и учащихся ВКИ.

Победители среди девушек:

1 место — Шустова Таисия (ГИ)

2 место — Бедарева Наталья (ИИР)

3 место — Золотова Таисия (ФФ) и Тихонова Виктория (ИИР)

Победители среди юношей

1 место — Чупров Максим (ИИР)

2 место — Колотыгин Илья (ФЕН)

3 место — Евгений Бузюркин (ФИТ) и Юрий Фатеев (ИИР)



Поздравляем победителей и призёров соревнований! Благодарим всех участников за интересную борьбу, а тренера по фехтованию Олесю Ончукову за организацию турнира. Желаем всем больших спортивных успехов весной на Универсиаде студентов высших учебных заведений Новосибирской области!

Результаты на странице: https://vk.com/sport_nsu

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