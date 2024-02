Дни белого медведя стартовали во вторник в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 февраля в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» стартовали Дни белого медведя. Открытие тематических дней состоялось в Международный день белого медведя, который ежегодно отмечается с целью привлечения внимание к охране самого крупного наземного хищника нашей планеты.

Сохранение и защита популяции белого медведя – одно из направлений экологической программы «Роснефти». Специалисты Компании совместно с ведущими научными организациями страны изучают поведение животных в дикой природе. Кроме того, под опекой Компании находятся все белые медведи в российских зоопарках. «Роснефть» обеспечивает содержание, кормление, ветеринарное сопровождение животных, строит и обновляет вольеры, проводит научные и образовательные программы.

В церемонии открытия Дней приняли участие представители «Роснефти», АНО «Общество дикой природы» и Екатеринбургского зоопарка, которые рассказали о научных проектах Компании по изучению животных-биоиндикаторов Арктики и об особенностях программы опеки над белыми медведями.

Заместитель директора АНО «Общество дикой природы» по науке Алексей Кульпин рассказал о подробностях программы опеки над белыми медведями в зоопарках страны, которую «Роснефть» и АНО совместно реализуют уже более 10 лет. За период реализации программы в зоопарках России было заново построено 7 вольерных комплексов, а ремонт и реконструкция проведены во всех вольерах. Вольеры оснащены самым современным оборудованием, в том числе климатическими установками, системами водоподготовки, безопасности и видеонаблюдения. Совместная работа также включает спасение в Арктике медвежат, оставшихся по тем или иным причинам без матери. Так, начиная с 2016 года, благодаря поддержке «Роснефти» на крайнем севере было спасено 6 медвежат-сирот.

«Далеко не каждый зоопарк не только в России, но и в мире может позволить себе содержание белого медведя. Необходимо недешёвое полноценное питание, ветеринарное обслуживание с применением самых современных технологий, создание условий содержания с большим вольером, в котором должны быть и бассейны с круглогодичной водоподготовкой, и снежные сугробы в летний период, и галечные пляжи, и другие элементы обогащения среды. Все эти задачи зоопарку помогает решать «Роснефть», – отметила директор Екатеринбугского зоопарка Светлана Прилепина.

После торжественного открытия Дней белого медведя в кинозале павильона «Роснефти» состоялась трансляция из Красноярска церемонии награждения победителей VII Всероссийского детского литературного конкурса «Звезда Арктики – Умка». На конкурс было представлено более 2 000 работ из всех регионов России и из-за рубежа, возраст участников – от 5 до 18 лет. «Роснефть» выступила генеральным партнёром конкурса.

Кроме того, во вторник в павильоне «Роснефти» прошла встреча зрителей со сценаристом и режиссером документального фильма «Хозяин Арктики» – Павлом Полуйчиком. Фильм рассказывает об одной из экспедиций Компании по исследованию белых медведей и методах полевой работы ученых. Мероприятие вызвало большой интерес гостей выставки «Россия». В ходе встречи Полуйчик ответил на многочисленные вопросы зрителей, после чего состоялись автограф-сессия и просмотр фильма.

В ходе Дней белого медведя гостей павильона «Роснефти» ожидает насыщенная образовательная программа. Сотрудники зоопарка Удмуртии ежедневно проводят лекцию-путешествие «По следам белого медведя». А представители Компании и партнеров – научных институтов страны – познакомят посетителей выставки с экологией российского Севера, его флорой и фауной, а также с новейшими биотехнологиями на основе арктических микроорганизмов. Например, в среду состоится лекция Ильи Мордвинцева, кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, на тему «Результаты исследований белого медведя и атлантического моржа в рамках программы сохранения биологического разнообразия «Роснефти».

Кроме того, на мастер-классах гостей научат рисовать медведей. А в зоне кафе можно будет посмотреть видеоролики из российских зоопарков. В течение тематических дней гости павильона «Роснефти» могут принять участие в викторинах о белом медведе и выиграть призы. В кинозале ежедневно проходят показы документальных фильмов и мультфильма.

Об основных мероприятиях Дней белого медведя в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы можете узнать на сайте НК «Роснефть» и официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона – по графику выставки.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. «Роснефть» с 2012 года реализует комплексную научную программу исследований в Арктике. Компания провела уже 50 экспедиций и собрала уникальный пласт информации о регионе. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны. В ходе комплексных арктических экспедиций учёные оценивают численность популяции белых медведей, наносят на карты маршруты передвижений животных, собирают и анализируют биопробы хищников. Полученная информация чрезвычайно важна для развития региона, поскольку медведь относится к видам-биоиндикаторам местных экосистем, так же как северный олень, морж и белая чайка. Проводимые экспедиции беспрецедентны по своим масштабам. Изучение акватории северных морей, морского дна, прибрежной зоны, ледников и айсбергов, а также животных-биоиндикаторов позволили собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

27 Февраля 2024 г.

