Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Участники проекта «Город заданий» более 48 тысяч раз выполнили задачи в рамках акции «Елочный круговорот» в этом году и отправили на переработку свыше шести тысяч деревьев — на 80 процентов больше, чем в 2023-м, сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

«В проекте “Город заданий” с 2 января по 25 февраля москвичи выполняли пять задач, связанных с акцией “Елочный круговорот”. За это они получили более 25 миллионов городских баллов», — рассказал Александр Пищелко.

Участники акции могли сдать живые новогодние елки в один из 600 организованных специализированных пунктов приема. Благодаря этому можно получить около 102 кубических метров щепы — материала, который используют как удобрение для почвы, подсыпку в вольерных комплексах и покрытие для экологических троп.

Кроме этого, горожане проверяли целостность пунктов приема и соответствие их адресов реальному местоположению (более 18 тысяч раз), изучали экометодичку и отвечали на проверочные вопросы (около 12 тысяч раз), фиксировали нарушения, фотографируя деревья, выброшенные в неположенных местах (примерно 12 тысяч раз), а также делились адресами приобретения новогодних елок (более 1,2 тысячи раз).

Ежегодную эколого-просветительскую акцию «Елочный круговорот» проводит столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Ее цель — грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к программе раздельного сбора отходов, которую реализуют в столице с 2020 года.

«С каждым годом акция “Елочный круговорот” пользуется все большей популярностью у москвичей. Мы видим востребованность общегородских проектов, посвященных осознанному потреблению, и продолжим реализацию эколого-просветительских акций, которые приносят реальную пользу столице», — отметила Юлия Урожаева, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Проект «Город заданий» появился в январе 2022 года. Его развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий. С помощью проекта горожане делают столицу комфортнее: помогают контролировать работу различных служб, участвуют в экологических, спортивных и других акциях.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI