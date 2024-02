Город увеличил льготу для объектов культуры по программе стимулирования создания мест приложения труда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Город ввел дополнительную меру поддержки для инвесторов, которые строят объекты культуры в рамках программы мест приложения труда (МПТ). Для них был повышен коэффициент расположения МПТ. Это один из параметров (помимо общей площади возводимого сооружения и затрат, связанных с реализацией проекта), который учитывается при расчете льготы.

Одновременно для таких объектов вводится контроль профильной эксплуатации: город будет следить, чтобы в построенном здании действительно работало культурное учреждение.

Ранее Сергей Собянин утвердил ряд дополнительных мер поддержки инвесторов — участников программы стимулирования создания мест приложения труда.

«С этого года строить музеи, библиотеки, выставочные и концертные залы, художественные галереи, планетарии, а также театры и кинотеатры девелоперам станет выгоднее почти в три раза: коэффициент расположения МПТ для объектов культуры увеличится с 0,3 до 0,8. Вместе с тем вводится мера контроля профильной эксплуатации объекта в течение пяти лет с даты регистрации прав на объект недвижимости», — заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новая мера поддержки призвана стимулировать инвесторов создавать в различных районах города дополнительные учреждения культуры. Они станут центрами притяжения и культурного развития москвичей. Так, в Даниловском районе по программе стимулирования создания МПТ построят музей искусств. Посетить его одновременно смогут более полутора тысяч человек.

«Это первое учреждение культуры, которое построит инвестор по программе стимулирования создания мест приложения труда. Музей даст городу около 200 рабочих мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. Инвесторы, которые одновременно со строительством жилья создают рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство. Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

За четыре года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

