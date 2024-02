Город выставит на продажу три участка для индивидуального жилищного строительства в ВАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом квартале 2024 года город выставит на аукцион три земельных участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на востоке столицы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Земля для ИЖС пользуется у горожан высоким спросом. В 2023 году они купили и арендовали у города 104 участка общей площадью 13,85 гектара. Это почти на 40 процентов больше, чем в 2022-м, когда участники торгов арендовали и приобрели 75 объектов площадью 10,7 гектара. В ближайшее время на аукцион по продаже выставят три земельных участка на востоке столицы общей площадью 0,28 гектара. На них можно построить жилые дома площадью от 461,5 до 491 квадратного метра», — рассказал он.

Участки расположены в районе Косино-Ухтомский. Два из них находятся рядом друг с другом на улице Третьего Интернационала, третий — на улице Михельсона. Площадь каждого превышает 900 квадратных метров.

Чтобы приобрести у города землю для возведения частного дома, нужно выбрать подходящий участок из списка и подать заявление на его покупку в столичный Департамент городского имущества. После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении объекта для ИЖС. Если в течение 30 дней не поступит заявлений от других горожан, будет оформлен договор купли-продажи. Если еще кто-то проявит интерес к объекту, состоится аукцион. Начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости.

Информация о выставленных на торги земельных участках публикуется на инвестиционном портале Москвы. Принять участие в аукционах могут только физические лица. Весь процесс реализации городского имущества проходит онлайн, поэтому подавать заявки, участвовать в аукционах и заключать договоры можно не выходя из дома.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

