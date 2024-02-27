Город выставил на торги более 170 парковочных мест на улице Брусилова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставили машино-места в трех паркингах на юго-западе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Жители разных районов столицы могут приобретать напрямую у города парковочные места рядом с домом. Например, сейчас на торги выставлены 173 лота в трех наземных паркингах в районе Южное Бутово. Площадь машино-мест варьируется от 11,6 до 18,6 квадратного метра. Они будут реализованы на открытых аукционах, посредством публичного предложения на понижение цены, а также без объявления цены, когда победителями становятся претенденты, предложившие наибольшую сумму за лот. Заявочные кампании завершатся в период с 1 по 18 марта», — рассказал Кирилл Пуртов.

Улица Брусилова проходит вдоль жилого массива и соединяет Варшавское шоссе с трассой М-2 «Крым». Рядом есть АЗС, пункты автосервиса и шиномонтажа, автомойки и магазины сопутствующих товаров. Больше всего выставленных на торги парковочных мест находится на многоуровневой автостоянке по адресу: улица Брусилова, дом 3. Здесь доступно 113 лотов. В паркинге в доме 35 можно приобрести 35 машино-мест, еще 25 лотов размещаются в здании по адресу: улица Брусилова, дом 23.

Торги пройдут с 6 по 28 марта. Для участия в них понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

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