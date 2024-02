В рамках столичной программы капремонта заменили более 45,2 тысячи лифтов в жилых домах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 45,2 тысячи лифтов заменили в Москве в рамках столичной программы капитального ремонта с 2011 года. Ими пользуются свыше 3,6 миллиона горожан. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. В 2023 году в многоэтажных жилых домах установили более 3,8 тысячи новых лифтов, а в планах на 2024-й — заменить еще свыше 2,6 тысячи подъемников.

При замене лифтового оборудования используется столичный стандарт, выработанный за время работы Фонда капитального ремонта Москвы. В 2019 году были установлены новые требования к лифтам, в которых уделяется дополнительное внимание к вопросам безопасности и комфорта.

Столичный стандарт лифтового оборудования в жилых домах включает ряд обязательных параметров. Среди них увеличение проема дверей до 70 сантиметров (до 80 — где позволяет шахта), использование современной износостойкой отделки (панели кабины делают из металлопласта, а пол покрывают рифленым алюминием) и энергоэффективных светодиодных ламп (благодаря им освещенность вырастает до пяти раз). В новых кабинах панель управления выполнена из нержавеющей стали, есть большие кнопки с подсветкой и надписями шрифтом Брайля. Во всех новых лифтах монтируют цветные дисплеи, зеркала и поручни на боковой или задней стене. В работах используется оборудование отечественного производства, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным нормам и требованиям.

В московскую программу капитального ремонта включено более 29 тысяч домов, общая площадь которых превышает 290 миллионов квадратных метров. В них запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 115 тысяч подъемников (более 20 процентов лифтового фона столицы).

С 2011 года в столице реализуется масштабная программа по замене лифтового оборудования, не имеющая аналогов в стране. Ее темпы позволили обновить все отработавшие нормативный срок службы подъемники и с 2018-го перейти на плановую замену.

Темпы замены лифтов будут сохранены в полном объеме.

