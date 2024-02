В Москве начинается второй этап отбора НКО для предоставления помещений от города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Участники второго этапа отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) смогут претендовать на помещения общей площадью почти пять тысяч квадратных метров, которые выделит им город в безвозмездное пользование на срок до трех лет. Об этом во Всемирный день некоммерческих организаций сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Некоммерческие организации — важные партнеры города в оказании помощи тем, кто столкнулся с трудностями в жизни. Вместе мы расширяем спектр социальных услуг, развиваем культуру благотворительности и волонтерства. Город предпринимает стратегические шаги в вопросах сотрудничества, чтобы в дополнение к государственным сервисам некоммерческий сектор был представлен в социальной сфере максимально широко. Мы видим, как нашим партнерам важны имущественная и другие виды поддержки для оказания помощи как можно большему числу жителей. Поэтому сегодня, во Всемирный день некоммерческих организаций, мы с радостью объявляем о проведении второго этапа отбора НКО для предоставления им помещений от города. По итогам победители получат в безвозмездное пользование просторные адаптированные для людей с инвалидностью пространства общей площадью почти пять тысяч квадратных метров сроком до трех лет», — отметила заммэра.

Анастасия Ракова добавила, что по результатам первого этапа отбора, который был проведен в прошлом году, 29 НКО продолжили свою работу в городских помещениях. А во время второго этапа распределят еще 24 помещения площадью от 60 до 430 квадратных метров. Принимать заявки начнут 6 марта. Итоги подведут 17 мая 2024 года.

Москва постоянно совершенствует процедуры и условия сотрудничества с некоммерческим сектором, обеспечивая объективность и прозрачность при проведении конкурсов и отборов, в которых участвуют некоммерческие организации. Как и раньше, заявки от НКО будут приниматься в электронном виде через личный кабинет.

При подаче заявки представителям НКО необходимо описать, что организация делает для москвичей и какие услуги планирует оказывать следующие три года в выделенном помещении. Кроме того, потребуются сведения о команде НКО, квалификации сотрудников, значимых результатах деятельности. Выбрать подходящее помещение участники могут в одном из 10 административных округов. Одна некоммерческая организация со стажем работы от двух лет сможет претендовать на один объект.

Все принятые от НКО документы проверят на соответствие формальным условиям отбора. Заявки соискателей оценят эксперты, которые будут обращать внимание на эффективность используемых практик, опыт работы, ближайшие планы, ожидаемые результаты и информационную открытость организации. Затем сформируют список заявок с результатами независимой оценки. По итогам работы комиссии определят проходной балл и победителей.

Все вопросы представители НКО смогут направить в любое удобное время на почту dobryygorod@mos.ru или задать их по номеру телефона горячей линии: +7 495 197-99-99 (с 09:00 до 18:00 в будни). В последнюю неделю приема заявок горячая линия перейдет на режим работы с 09:00 до 21:00 без выходных.

Столица оказывает некоммерческому сектору не только имущественную, но и финансовую поддержку. Конкурс на получение грантов для социально ориентированных НКО «Москва — добрый город» проводится с 2019 года. За пять лет победителями стали 548 социально ориентированных НКО, между которыми было распределено два миллиарда рублей. Москва традиционно является лидером рейтинга Общественной палаты Российской Федерации «Регион-НКО» среди всех субъектов России. Ранее Сергей Собянин рассказал, как еще город поддерживает некоммерческие организации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI