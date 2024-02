В «Газпром школе Санкт-Петербург» открылась выставка Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 февраля в частном образовательном учреждении «Газпром школа Санкт-Петербург» открылась выставка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Экспозиция «Первый среди инженерных» приурочена к 125-летию вуза, которое отмечалось на прошлой неделе. На фотографиях выставки представлены выдающиеся научные достижения политехников.

В церемонии открытия экспозиции приняли участие ректор СПбПУ Андрей Рудской, проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов и директор Центра по работе с абитуриентами Артём Егупов.

Андрей Рудской пожелал школьникам успехов на пути к научным открытиям: Компания “Газпром” — народное достояние, где во всех сферах — от инженеров до экономистов и, конечно, на руководящих должностях, работают политехники. Ваша школа даёт вам сильное начало, мощный старт, а Политех учит “мыслить будущим”. Именно такая логическая связка— залог успеха вашего профессионального будущего!

Директор школы Татьяна Корниенко обратилась к школьникам: Историю и славу университета создают люди, которые были такими же школьником, как и вы. Искренне надеюсь, что экспозиция вдохновит вас на будущий профессиональный выбор. Ведь все следующие открытия предстоит сделать уже вам!

С момента открытия школы в 2021 году между ней и Политехом завязалась крепкая дружба. Ученики регулярно принимают участие в мероприятиях вуза.

В апреле этого года ребят ждёт «Неделя Политеха» , насыщенная интересными встречами, уроками и мастер-классами от педагогов университета.

