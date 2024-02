Source: MIL-OSI Russian Language News

Только в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, прославившемся интеграцией науки и музыки, могли произойти два больших события с разницей в век. В 1915 году учёный и профессор Петроградского политехнического института Николай Зелинский изобрёл первый в мире противогаз, спасший жизни тысяч русских солдат на фронтах Первой мировой войны. А в 2024 году в Белом зале университета состоялась мировая премьера оратории «Великие тени России», которую написал сын изобретателя — доктор исторических наук, профессор Андрей Зелинский.

Некоторое время назад автор поделился идеей о премьере с ректором СПбПУ Андреем Рудским. За дело взялись руководитель Дирекции культурных программ и молодёжного творчества Борис Кондин и дирижёр оркестра Военной-морской академии им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова Дмитрий Мисюра. Через два месяца, к 125-летию Политеха, оратория была готова. Произведение посвящено силам добра и света России, которые одолеют мировое зло. Премьера состоялась 23 февраля, в День защитников Отечества.

Солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Иван Новосёлов и музыканты оркестра Военно-морской академии преподнесли автору сразу несколько подарков. Так случилась, что премьера совпала с днём рождения Андрея Зелинского: 22 февраля он отметил 91-й день рождения. Полный зрительный зал приветствовал автора продолжительными аплодисментами.

Я благодарен дирижеру оркестра Дмитрию Мисюре за прекрасное исполнение оратории. Очень рад, что её представил оркестр, который носит имя знаменитого флотоводца Николая Кузнецова, сыгравшего огромную роль в Великой Отечественной войне. Я его довольно хорошо знал и преклонялся перед ним. Также я был знаком с военным дирижёром Валерием Халиловым, чья музыка сегодня прозвучала. Их тени, благодарные души как бы соприсутствуют нам , — поблагодарил Андрей Зелинский.

На праздничном концерте состоялась еще одна премьера: показали клип, который сняли в Белом зале. 23 февраля его продемонстрировали по каналам Министерства обороны России. Кроме этого, оркестр под управлением Дмитрия Мисюры исполнил композицию Виктора Цоя «Группа крови» в поддержку действующих бойцов и ветеранов Вооруженных Сил России. Вместе с солисткой Натальей Мисюрой песню «Аист на крыше» исполнил весь зал. Концерт символично завершился маршем «Прощание славянки», во время которого зрители в едином порыве поднялись со своих мест.

