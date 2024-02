Выпуск компьютерной техники и электроники в Москве увеличился более чем на четверть

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичные предприятия, которые производят компьютерную технику, оптику и электронику, нарастили в 2023 году объемы выпуска продукции на 25,2 процента. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столица продолжает демонстрировать высокие темпы промышленного роста. Так, за 2023 год объем производства высокотехнологичной продукции вырос на 25,2 процента по сравнению с 2022-м. Также компании на 16,8 процента увеличили объем поставок продукции заказчикам. Динамичный рост обусловлен в том числе активной помощью города. Например, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил одному из ведущих производителей высокоскоростных оптических трансиверов финансовую поддержку в виде льготного инвесткредита. Программа позволит предприятию закупить 50 единиц оборудования», — рассказал Владимир Ефимов.

Продукция московских предприятий находит широкое применение в промышленности, электроэнергетике, информационной безопасности и многих других отраслях.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, выпуском компьютерной техники и электроники в Москве занимается более 100 компаний. Они производят компьютеры, вычислительные машины, программно-аппаратные комплексы, полупроводниковые приборы и прочие изделия.

«Столичные промышленники продолжают наращивать производственные мощности. Например, Московский инженерный центр, выпускающий автоматизированные системы контроля, за 2023 год изготовил около 5,5 тысячи изделий, что на 28 процентов больше по сравнению с 2022-м», — отметил глава ведомства.

Другой производитель в прошлом году представил линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов. Устройства могут работать в двух температурных диапазонах: от нуля до плюс 75 и от минус 40 до плюс 75 градусов по Цельсию. Они контролируют и настраивают интерактивные панели и системы, а также собирают и отправляют информацию на производственные объекты.

Ранее Мэр Москвы сообщил, что объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности за прошлый год вырос на 18,5 процента.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

