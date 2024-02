Вместе против болезни: как московские НКО помогают людям с тяжелыми диагнозами и их семьям

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 февраля отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО). Он призван напомнить, что тысячи людей по всему миру объединяют усилия для того, чтобы решать социальные вопросы и помогать другим.

В столице примерно 10 тысяч социально ориентированных НКО, и многие из них помогают людям, столкнувшимся с тяжелыми болезнями. Сложные диагнозы ставят как взрослым, так и совсем маленьким детям, и благотворительные организации иногда становятся для них главной надеждой.

«Иногда кажется, что помогать — это долго, сложно и дорого, но в действительности нескольких кликов и даже небольшой суммы достаточно для доброго дела. Все больше москвичей делают благотворительность постоянной частью своей жизни, а мы работаем над тем, чтобы этот процесс стал еще понятнее и доступнее для всех. Простой способ помочь — воспользоваться благотворительным сервисом mos.ru, там собрано 88 проверенных организаций, которые ежедневно помогают тем, кто оказался в сложной ситуации», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Как помогают московские фонды

Существует множество примеров того, как благотворительные организации поддерживают москвичей, которым нужна помощь.

Так, Фонд борьбы с лейкемией работает со взрослыми с онкологическими заболеваниями крови, поддерживая пациентов на всех этапах. Организация адресно собирает пожертвования на препараты и лечение, содействует получению льготных лекарств и медицинской помощи. Кроме того, фонд занимается просветительской деятельностью, борется с мифами об онкологических заболеваниях, организуя лекции и круглые столы с участием врачей.

«Взрослые привыкли брать ответственность на себя, и им не всегда легко обратиться за помощью. Для решения этой проблемы у нас есть различные каналы коммуникации, чтобы любой человек мог получить актуальную и достоверную информацию о том, как протекает заболевание, и о различных методах лечения», — рассказывает программный директор Фонда борьбы с лейкемией Юлия Синицына.

Фонд «ОРБИ» помогает людям, перенесшим инсульт, а также членам их семей. У организации есть горячая линия, где все, кто хочет узнать о симптоматике этой патологии, могут получить бесплатные анонимные консультации. При необходимости к разговору подключаются врачи-неврологи, специалисты по вопросам реабилитации и юристы. Специалисты фонда говорят, что распространение знаний о заболевании позволит предотвратить до 80 процентов инсультов. Помимо этого, в помещении, выделенном фонду городом, проводятся занятия для профильных специалистов и родственников жителей, перенесших инсульт, а сами пациенты могут бесплатно получить там консультацию эрготерапева.

Заботой о людях, столкнувшихся с боковым амиотрофическим склерозом, занимается фонд «Живи сейчас». Это заболевание нельзя вылечить, но можно улучшить качество жизни пациентов, оказать им аппаратную и специализированную медицинскую помощь, а еще обеспечить необходимую психологическую поддержку.

Детям с тяжелыми заболеваниями помогает фонд «Живи». Организация собирает средства на адресное лечение, оборудование и лекарства, а еще помогает семьям как можно скорее добраться до медицинских центров, где можно необходимую терапию. Фонд также оказывает системную поддержку детским онкогематологическим отделениям: например, часть средств, собранных организацией через благотворительный сервис на mos.ru в третьем квартале 2023 года, пошла на закупку медицинских носилок, моющих и расходных средств для подшефного отделения онкологии, гематологии и химиотерапии.

Фонд «Детские сердца» помогает маленьким пациентам получать дорогостоящие устройства — окклюдеры, которые нужны для проведения сложных операций на открытом сердце. Благодаря этой программе и благотворителям, которые ее поддерживают, своевременная высокотехнологичная помощь становится доступной для большего числа детей. Ее, например, получила 11-летняя Сумайя. Хирурги успешно имплантировали окклюдер в сердце девочки, сейчас она находится дома и чувствует себя хорошо.

Фонд «Подари жизнь» с момента основания организации помогли более чем 85 тысячам детей. Истории некоторых из них можно прочитать в отчетах фонда. Специалисты фонда напоминают, что бывают ситуации, когда только с помощью благотворителей ребенок может оперативно получить самое эффективное и современное лечение. Кроме того, «Подари жизнь» выпускает подкаст «Рак happens», где рассказывает, что онкозаболевание не повод отчаиваться, а время бороться.

Сегодня в России проживают около полутора миллионов детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, рассказывают в Русфонде. Иногда помочь им могут единичные клиники в стране. Среди тех, кто смог получить лечение благодаря благотворителям, восьмимесячная Арпи. Девочке требовалась микрохирургическая реконструкция костей свода и основания черепа. Сложнейшая операция прошла успешно, теперь жизни малышки ничего не угрожает.

Как можно помочь

Действенный способ поддержать подопечных благотворительных организаций — сделать перевод в благотворительном сервисе на mos.ru. Все участвующие в проекте организации показывают, как тратятся собранные средства. Благодаря регулярным отчетам и рассылкам с добрыми историями горожане могут быть уверены, что их пожертвования используют по назначению.

Чтобы помочь благотворительным организациям, достаточно выбрать программу на странице сервиса и указать желаемую сумму перевода. А еще можно настроить регулярные пожертвования в адрес выбранных НКО. Для этого после первого перевода необходимо нажать на кнопку «Подключить автоплатеж» на странице, которая появится после перечисления денежных средств. Затем надо выбрать периодичность и дату списания, а также сумму и способ оплаты.

Помогать можно и без денег, став участников одного из направлений волонтерства. Московские добровольцы проводят благотворительные акции, организуют творческие и профилактические мастер-классы для пациентов больниц, оказывают бытовую помощь семьям заболевших.

Чтобы присоединиться к ним, можно обратиться в ресурсный центр «Мосволонтер» . Он сотрудничает с фондом «Время детства», московским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», благотворительным фондом реабилитации детей после тяжелых заболеваний «Шередарь» и другими организациями.

