Владимир Ильичев: Россия увеличит объём поставок российских минеральных удобрений в Бразилию

В Москве состоялось заседание 12-ой Межправительственной Российско-Бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На протяжении 14 лет Бразилия прочно сохраняет статус ведущего торгового партнёра России, на которого приходится свыше 30% от общего товарооборота с латиноамериканским регионом.

Делегации сторон возглавили заместитель Министра экономического развития России Владимир Ильичев и Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Бразилии Мария Лаура да Роша.

В ходе заседания стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества в области двусторонней торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, мирного атома и космоса, таможни, науки, образования, культуры и спорта. Определили новые направления сотрудничества – в сфере туризма, цифровых технологий и климатической повестки.

«В основе российско-бразильского сотрудничества – взаимное уважение, равный учёт интересов друг друга, схожие национальные интересы на долгосрочную перспективу и близкие подходы к урегулированию актуальных международных проблем, – подчеркнул Владимир Ильичев. – Российско-бразильские торгово-экономические связи имеют устойчивый характер и позитивную динамику. В 2023 году российско-бразильский товарооборот сохранил рекордные показатели предыдущего года и составил 8,4 млрд долл».

Участники Межправкомиссии обсудили вопрос увеличения поставок российских минеральных удобрений. В 2023 году в Бразилию было отгружено более 8 млн тонн удобрений, что составило порядка 25% от всего российского экспорта данной продукции.

«Важно, что в ходе переговоров нам удалось достичь принципиальных договоренностей по дальнейшему наращиванию двустороннего товарооборота, в том числе – путем увеличения количества товаров с высокой долей добавленной стоимостью, – отметил замминистра. – До конца этого года члены Российско-Бразильского Делового совета проведут бизнес-миссию российских компаний в Бразилию».

Следующее заседание Межправкомисии состоится в 2025 году в Бразилии и будет посвящено, прежде всего, сотрудничеству стран в высокотехнологичных областях и другим актуальным вопросам двусторонней повестки.

