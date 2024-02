Более 14 тысяч площадок под производства: Минэкономразвития представило инвестиционную карту России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые разработали в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова.

«Усилить работу с инвестициями в регионах поможет инвестиционная карта России. Разработали её с Правительством Москвы и запустили в начале месяца. Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадках: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки», — сообщил Максим Решетников.

Карту разработали по запросу бизнеса, её уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. Регулярное наполнение и обновление инвестиционной карты обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития. На карту уже нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса.

Можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения.

Карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки.

Ранее Минэкономразвития разработало портал мер поддержки инвестпроектов. За 2023 год им воспользовались более 80 тысяч уникальных пользователей. Появились и новые меры поддержки, всего их 30 — это и помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы.

