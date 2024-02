Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На станции метро «Выставочная» открылась новая экспозиция «Безопасность начинается с тебя». Столичный метрополитен организовал ее совместно с МЧС России. В ней представлены плакаты, рассказывающие о правилах безопасности взрослых и детей в быту и на природе. Пассажиры также могут увидеть статистику пострадавших при чрезвычайных ситуациях, которых можно было избежать.

«Обеспечить безопасность жителей города — приоритетное направление работы Правительства Москвы. Новая экспозиция в Московском метрополитене еще раз напомнит пассажирам о том, как предотвратить чрезвычайные ситуации, с которыми мы можем столкнуться в любой момент. Транспортный комплекс столицы продолжает участвовать в важных социальных проектах по поручению Сергея Собянина — благодаря этому о них узнают как можно больше людей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выставка призвана показать, что происходит, если не соблюдать правила безопасности. Посетить ее можно до 6 марта.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI