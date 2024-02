Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» вошел в топ-35 по объему качественных кредитов физлиц Банк «РОССИЯ» вошел в топ-35 крупнейших кредитных организаций по объему кредитов по итогам 2023 года в рейтинге, составленном финансовым сервисом Brobank.ru. В исследовании были проанализированы данные всех действующих банков, которые раскрывают сведения о своем бизнесе. Анализ проводился на основе оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учета, которые кредитные организации предоставляют в ЦБ РФ. По подсчетам аналитиков, объем кредитного портфеля физлиц в Банке «РОССИЯ» на 1 января 2024 года составил 55,86 млрд рублей. Узнать подробнее о продуктах и услугах Банка можно на сайте www.abr.ru или по телефону: 8 800 100 11 11.

