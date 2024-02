Андрей Белоусов: рост производительности поможет преодолеть ограничения на рынке труда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства назвал рост производительности труда ключевым фактором для увеличения зарплат и преодоления ограничений на рынке труда. Об этом Андрей Белоусов заявил в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

«Буквально в январе-феврале мы рассматривали создание общенациональной сети роста производительности труда с участием цифровой платформы эффективность.рф. Это один из элементов в структуре национального проекта «Производительность труда». Платформа включает в себя оптимизацию клиентских путей, систем корпоративного управления, цифровую трансформации средних и крупных предприятий, наращивание компетенцией трудовых ресурсов. Только повышая производительность мы сможем преодолеть ограничения на рынке труда и поддерживать темпы роста заработной платы. Сейчас Минэкономразвития ведет очень большую работу по созданию системы для достижения этих целей», — сообщил Андрей Белоусов.

На платформе эффективность.рф можно бесплатно провести диагностику предприятия, пройдя анкетирование и консультацию с экспертом. Он поможет определить уровень цифровой зрелости, показать позицию относительно конкурентов со схожим оборотом и численностью сотрудников, разработать индивидуальный план цифрового развития предприятия.

Исходя из потребностей компании, платформа подберёт программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. Предварительный отбор поставщиков гарантирует пользовательскую поддержку. Также эксперты помогут оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, субсидию или грант. Это сократит сроки и затраты бизнеса при подборе программного обеспечения, его установке и эксплуатации.

