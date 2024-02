REX: Анастасия Лобачева о расчете сверхурочных по новым правилам

Source: MIL-OSI Russian Language News

в Государственной думе РФ прошли первое чтение поправки к Трудовому кодексу, устанавливающие обязанность работодателя оплачивать сверхурочные выплаты персоналу с учётом не только оклада, но и всех остальных выплат.

Не секрет, что во многих организациях для должностей, в которых создаются товарно-материальные ценности и можно измерить количество выпускаемой продукции или предоставленных услуг и/или оценить качество работы, применяется сдельная система оплаты труда, заявила доцент кафедры «Управление персоналом» ГУУ Анастасия Лобачева.

Заработная плата работника состоит из небольшой постоянной части (оклада) и достаточно большой переменной, включающей премии и другие выплаты. Причём часто соотношение этих частей находится на уровне 40 к 60, и разрыв может быть даже ещё больше. Такая система позволяет работодателю регулировать затраты на оплату труда персонала, ориентируясь на экономическую ситуацию.

Однако она же снижает стабильность и гарантии для сотрудников, в том числе и в части сверхурочных выплат. Так, на настоящий момент в Трудовом кодексе РФ нет чёткого указания на то, что необходимо считать базой для расчёта сверхурочных выплат.

Поэтому работодатели имеют право считать «обычной» оплатой только оклад, который составляет меньшую часть заработной платы сотрудника, и рассчитывать сверхурочные, исходя из него.

На настоящий момент не существует точных статистических данных, позволяющих сделать точные выводы о количестве людей, занятых сверхурочной работой. Однако некоторые эксперты прогнозируют рост заработных плат в некоторых сферах на целых 20-30%.

Но не стоит забывать, что далеко не во всех организациях все трудовых отношения оформляются в точном соответствии с трудовым законодательством.

В компаниях, где переработки распространены и считаются нормой, совсем по-другому оформляется ненормированный рабочий день. А в каких-то организациях распространено привлечение работников на условиях договоров гражданско-правового характера.

Поэтому, скорее всего, существенного роста заработных плат ожидать не стоит, а какой-то прирост может быть ощутимым, скорее, в государственном секторе, бюджетных организациях.

