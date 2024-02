26.02.2024 Przemówienie ministra Radosława Sikorskiego w Consejo Atlántico w Waszyngtonie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Damas y caballeros,

Discutiré temas de intereses nacionales, alianzas internacionales, cómo vencer a los dictadores, ganar libertad, estabilidad y fuerza.

Pero déjenme comenzar con una nota personal.

Aunque soy ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, mi esposa es estadounidense y uno de nuestros hijos es en realidad un soldado estadounidense. Mi corazón y mi deber son para con Polonia, pero mi interés también radica en mantener a Estados Unidos lo suficientemente próspero y confiado para permanecer fiel a sus aliados.

Crecí en una Polonia que todavía era una colonia soviética. Después de décadas de lucha ganamos nuestra independencia. En parte gracias a Estados Unidos, Polonia se ha unido a la familia más amplia de naciones democráticas, y mi propia familia se ha unido a la suya.

No todos celebraron nuestra victoria. En 2005, Vladimir Putin dijo que el colapso de la URSS era –y cito— “la mayor catástrofe geopolítica del siglo”. Su invasión de Ucrania es parte de un esfuerzo por restaurar el poder y la crueldad de lo que el presidente Ronald Reagan llamó “el imperio del mal”.

Pero él no está solo. La invasión asesina de Ucrania cuenta con la ayuda e instigación de una familia criminal de dictadores principalmente en Irán y Corea del Norte, pero también alabada, entre otros, por quienes gobiernan Cuba, Venezuela y Siria. Putin, a su vez, ayuda a sus compañeros déspotas a alimentar el caos en Medio Oriente, Asia y aquí en la frontera sur de Estados Unidos. Da la bienvenida a Hamás en Moscú y su propaganda apoya a estos terroristas.

China ayuda económicamente a Rusia y, a su vez, se beneficia del petróleo y el gas baratos que Putin está vendiendo para financiar su maquinaria de guerra. Todos desean destruir la estabilidad por la que Estados Unidos trabajó tan duro para crear mediante la victoria en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.

Todo esto está ahora amenazado. Pero aún podemos arreglarlo.

Sólo hay tres pasos que nos separan de un mundo más seguro y estable. Si los unimos, demostraremos que podemos defender nuestros intereses y derrotar a los dictadores. Si fallamos, invitaremos a más matones al escenario mundial. ¿Cuáles son estos pasos?

Primero, respaldar a los ucranianos con las municiones que necesitan con urgencia;

En segundo lugar, invertir en nuestra seguridad para crear una disuasión tan poderosa que eclipse a Putin y sus compinches;

En tercer lugar, profundizar y ampliar nuestras alianzas para asegurar una paz duradera desde una posición de fuerza.

Necesitamos tomar estas medidas no para intensificar la guerra en Ucrania sino para evitar un conflicto global aún mayor, que actualmente se acerca cada vez más a todos nosotros.

En lo que sigue, incluso si cuestiona algunos de los argumentos que planteo como político, no dude que, como padre, no tengo ningún deseo de ver a mi hijo desplegado para luchar contra la agresión de Putin.

Damas y caballeros,

Winston Churchill observó una vez que “siempre se puede contar con que los estadounidenses harán lo correcto después de haber intentado todo lo demás”.

Bueno, resulta que a veces hasta Churchill se equivocaba. Cuando Putin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, pensó que Estados Unidos mostraría debilidad. En cambio, Estados Unidos fue el primero en hacer lo correcto y se aseguró de que Ucrania obtuviera el respaldo que necesitaba. El uso de la inteligencia estadounidense para advertir a Ucrania y privar a Putin del casus belli fue valiente y brillante. Me gustaría agradecer a la comunidad de inteligencia estadounidense.

Luego, Estados Unidos –con un abrumador apoyo de todos los partidos– invirtió más de 75 mil millones de dólares, incluidos 46 mil millones en asistencia militar[1]. Este esfuerzo bipartidista no debe olvidarse. Gracias.

Inspirados por el liderazgo estadounidense, la Unión Europea y sus estados miembros estuvieron a la altura de las circunstancias y reunieron una cantidad aún mayor: 92 mil millones de dólares. 33 mil millones en apoyo económico y humanitario; 18.500 millones para apoyar a los refugiados que huyen de la guerra; 10 mil millones en forma de subvenciones, préstamos y garantías. Y casi 30 mil millones en apoyo militar[2]. Este mes la UE aprobó otro paquete de 50 mil millones.

Esta coalición de fuerza y ​​solidaridad no se limita a Estados Unidos y Europa.

Pronto se unieron las democracias del otro lado del mundo (Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda). Vieron paralelos obvios entre la invasión rusa de Ucrania y la asertividad de China.

Fue una buena inversión. Los ucranianos lucharon duramente para recuperar el 50 por ciento de sus tierras ocupadas por Rusia.

Y en las zonas liberadas, lo que han presenciado los hizo aún más decididos.

El ejército de Putin dejó atrás ciudades y pueblos llenos de atrocidades que creíamos desaparecidas de Europa. Cuerpos mutilados estaban esparcidos en las calles de Bucha e Irpin, a sólo 24 kilómetros del corazón del Estado ucraniano. Víctimas de violaciones y bombardeos indiscriminados, incluidas mujeres embarazadas en hospitales de maternidad.

Y encima de todo eso, el secuestro sistémico y masivo de decenas de miles de niños de sus familias para convertirlos por la fuerza en rusos.

Esto es lo que Putin tiene en mente para Ucrania en su conjunto. Busca oprimir a todo un país con una población de antes de la guerra de más de 40 millones de personas y un territorio del tamaño de Utah, Nebraska y Missouri combinados.

A menos que se le detenga, continuará su cruel marcha de crueldad.

Puede que Rusia haya sufrido más de 350.000 bajas, pero en una dictadura la vida humana es barata. Putin aplastó a los disidentes, asesinó a Alexey Navalny, puso la economía del país en pie de guerra y aumentó la producción de proyectiles de artillería, cohetes y municiones. Las 24 horas del día, Rusia ha comenzado a construir más fábricas y a operar sus plantas existentes en turnos triples[3].

Durante mi última visita a Kiev en diciembre, los ucranianos describieron cómo los invasores estaban mucho mejor equipados: dispararon 8 disparos de artillería por cada 1 que los defensores pudieron reunir. Esa no es forma de ganar.

Putin no está trabajando solo. Hoy en día, muchas de las bombas que caen sobre escuelas, iglesias, bloques de apartamentos y mercados ucranianos llegan en forma de drones iraníes y misiles hipersónicos con microchips introducidos de contrabando a través de China. Más recientemente, Corea del Norte ha enviado armas de largo alcance para sembrar el terror entre los civiles.

Esta mezcla de terroristas y dictadores está unida por una cosa: su odio hacia Estados Unidos y la democracia. Odio alimentado por el miedo. Están hambrientos de demostrar que Estados Unidos es débil, ineficaz y irremediablemente dividido. Que Estados Unidos ya no puede actuar con eficacia ni ser una fuerza para el bien en el mundo.

Ucrania es un caso de prueba para ellos. Todos observan ansiosamente si Putin puede aplastar su libertad y nuestra determinación.

La invasión de Ucrania no es en modo alguno una disputa regional. Es una guerra con consecuencias globales.

Si decidimos abandonar Ucrania, Putin llegará a comprender –al igual que otros adversarios en todo el mundo– que puede hacer lo que quiera, donde quiera y como quiera.

Se acercará mucho más a las fronteras de los estados de la OTAN, amenazando con nuevas incursiones militares en Europa, donde nuestros hijos tendrán que luchar contra él. Después de todo, Putin ha declarado abiertamente que la frontera rusa “no termina en ninguna parte”.

Perder contra él abrirá las puertas a más caos, más inestabilidad y más guerras.

Los estadounidenses, más que nadie, lo entienden.

Una encuesta realizada en octubre pasado encontró que el 84 por ciento de los votantes estadounidenses creen que el líder ruso es una amenaza para los intereses estadounidenses. Ellos están en lo correcto.

En la misma encuesta, el 71 por ciento dijo que Ucrania debería ganar la guerra. Ellos están en lo correcto.

Y el 68 por ciento dijo que una victoria rusa sobre Ucrania haría que el mundo fuera menos estable. Una vez más, tienen toda la razón[4].

Los estadounidenses de todo el país, tanto republicanos como demócratas, están de acuerdo en que hay que derrotar a Putin.

Damas y caballeros,

Me doy cuenta de que el apaciguamiento puede parecer un camino más fácil, pero en realidad es un callejón sin salida.

Si Estados Unidos no puede unirse con Europa y permitir que Ucrania haga retroceder a Putin, temo que nuestra familia de naciones democráticas comience a desintegrarse. Los aliados buscarán otras formas de garantizar su seguridad. Algunos de ellos aspirarán al arma definitiva y darán inicio a una nueva carrera nuclear.

Todo esto se puede detener.

Putin tiene una gran debilidad. Ataca sólo cuando cree que puede salirse con la suya. Retrocede ante la fuerza, la fuerza de voluntad y la disuasión creíble.

Aquí hay sólo un ejemplo.

Al comienzo de la guerra, los buques de guerra rusos bloquearon ilegalmente los puertos de Ucrania, impidiendo que el grano ucraniano saliera para alimentar al mundo.

Pero, con el apoyo de la inversión estadounidense, los ucranianos han sido pioneros en el uso de drones marinos. Surcan sin ser vistos las aguas del Mar Negro para atacar los buques de guerra de Putin. El 25% de esta flota, que alguna vez fue poderosa, ahora está inutilizada.

Las exportaciones de cereales de Ucrania a través del Mar Negro casi han vuelto a los niveles de antes de la guerra[5].

Cuando la inversión estadounidense y europea se combina con la innovación y el coraje ucranianos, Putin retrocede. Ayudemos a Ucrania a convertirse en su némesis.

***

El primer paso para derrotar a Rusia es suministrar inmediatamente a Ucrania la munición que necesita.

Sin embargo, muchos estadounidenses se preguntan: ¿a qué precio?

Bastante bajo, en realidad.

En dos años, Estados Unidos ha aportado aproximadamente el 5 por ciento de su presupuesto militar anual en asistencia de seguridad. Y con ese dinero Ucrania ya ha conseguido destruir en un 50% la capacidad de combate de Putin. Sin que ninguna tropa americana disparara un solo tiro. Un retorno de la inversión realmente sorprendente.

La mayor parte de este dinero se gasta aquí en los EE. UU. Según algunos análisis, hasta el 90 por ciento se destina directamente a crear empleos estadounidenses en suelo estadounidense.

Investigadores del American Enterprise Institute han identificado – y cito – “117 líneas de producción en al menos 31 estados y 71 ciudades donde los estadounidenses están produciendo importantes sistemas de armas para Ucrania”[6]. Puede encontrarlos en estados profundamente azules como California, estados profundamente rojos como Mississippi y estados morados como Pensilvania u Ohio, donde se fabrican los tanques Abrams.

Gran parte del equipo recién fabricado no termina en Ucrania sino en manos de soldados estadounidenses. Reemplaza las reservas de armamento más antiguo que ya se enviaron para ayudar a derrotar la invasión de Putin.

La inversión estadounidense en la capacidad de Ucrania para defenderse es una prueba literal de que “al ayudar a los demás te ayudas a ti mismo”. Ayudar a Ucrania no es sólo una buena acción. Es un buen trato.

***

En este momento, sólo Estados Unidos tiene la capacidad militar y el poderío para permitir que Ucrania pueda sobrevivir a este momento peligroso. Esta acción urgente es un puente que salva vidas.

Por otro lado, las naciones de Europa están intensificando sus esfuerzos para construir una disuasión que, junto con Estados Unidos, pueda contener a Putin en el largo plazo y hacer frente a futuras amenazas en todo el mundo.

Este es el segundo paso hacia la victoria.

Imaginemos una escala de inversión en seguridad que eclipsa a Putin y otros dictadores. La producción vital para nuestra seguridad debe basarse en Estados Unidos y entre las naciones aliadas. Esta “amistad” garantizará que no corramos, como lo estamos ahora, el riesgo de cadenas de suministro que dependen de nuestros adversarios y que estos podrían subvertir en cualquier momento vital.

Éste es el camino hacia la seguridad en el siglo XXI. Deberíamos impulsarlo juntos.

Damas y caballeros,

A lo largo de los años, las administraciones presidenciales posteriores han expresado su exasperación porque los países europeos no comparten la misma carga de defender la libertad y mantener la paz.

He aquí algunas buenas noticias. Te escuchamos y está sucediendo.

En los últimos años, muchos países europeos han aumentado sus presupuestos militares, algunos de ellos de forma significativa. Polonia ha duplicado su gasto en defensa a casi el cuatro por ciento de su PIB: ¡el más alto entre todos los miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos!

¿Dónde estamos gastando el dinero? Entre 2018 y 2022, el 56 por ciento del equipo militar importado llegó a Polonia desde Estados Unidos. Estamos comprando tanques Abrams, lanzadores HIMARS, F-35, baterías Patriot, helicópteros Apache y muchos otros.

Los contratos firmados recientemente suman 34 mil millones de dólares.

Otros países europeos que donaron sus armas a Ucrania están reponiendo sus existencias con equipo estadounidense, creando así otra corriente de dinero que fluye hacia el pueblo estadounidense. También estamos reconstruyendo la base industrial de defensa de Europa.

Esta trayectoria debe continuar. Putin y sus secuaces deben darse cuenta de que no pueden superarnos en producción ni durar más que nosotros.

Juntos somos mucho más fuertes que el enemigo. Nuestro PIB colectivo es muchísimo mayor que el de Putin.

Los números hablan por si mismos. Tenemos los drones, podemos tener la munición, también tenemos el dinero. Todo lo que se necesita para ganar es nuestra voluntad de actuar.

Sólo si mantenemos nuestra determinación podremos dar el tercer paso hacia la victoria y lograr la paz a través de la fuerza.

Lo hemos hecho antes.

En 1999, hace exactamente un cuarto de siglo, Polonia fue invitada a unirse a la OTAN y a la familia transatlántica.

Veinticinco años después, sobre todo gracias a las garantías de seguridad que ofrece la OTAN, nos hemos convertido en la quinta economía más grande de la Unión Europea y el principal comprador de equipo militar estadounidense en Europa.

La Ucrania victoriosa puede seguir un camino similar.

***

Damas y caballeros,

Lo queramos o no, la decisión de Putin de iniciar la mayor guerra en Europa desde la derrota de la Alemania nazi ya ha cambiado el curso de la historia. Depende de nosotros decidir si queremos dar forma a ese rumbo nosotros mismos o dejar que otros lo hagan: en Moscú, Teherán o Beijing.

Ayudar a Ucrania derrotando a Putin es lo correcto en el sentido más amplio de la palabra.

Es moralmente sólido, estratégicamente sabio, militarmente justificado y económicamente beneficioso.

Pesa más que la política. Trasciende el partidismo.

Ahora es el momento de actuar. Hagamos esto.

[1] https://www.cfr.org/article/how-much-aid-has-us-sent-ukraine-here-are-six-charts

[2] https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-solidarity-ukraine/

[3] https://edrmagazine.eu/russias-defence-industry-gears-up-for-a-long-war

[4] https://www.razomforukraine.org/wp-content/uploads/2023/10/SURVEY-ONE-PAGER_Ukraine-October-2023-FINAL-_FOR-MEDIA.pdf

[5] https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/01/17/7437681/; Además: “Ucrania ha logrado impulsar sus exportaciones de cereales del Mar Negro a un nivel no visto desde antes de la invasión rusa, aunque la crisis del transporte marítimo del Mar Rojo plantea un nuevo desafío a su crucial comercio agrícola” [https://www.reuters.com/ mercados/commodities/ucrania-mar-negro-exportación-de-granos-éxito-probado-por-la-crisis-del-mar-rojo-2024-01-24/].

[6] https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/29/ukraine-military-aid-american-economy-boost/

MIL OSI