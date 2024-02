Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro de Finanzas Andrzej Domański Ministro de Finanzas de Bélgica Vincent Van Peteghem

23-24 luteo 2024 r. w Gandawie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem ministra finansów Andrzeja Domańskiego i wiceministra Pawła Karbownika.

Kluczowa diskusja dotyczyła rynku kapitałowego, konkurencyjności europejskiej gospodarki i inwestycji w zieloną transformację, sztuczną inteligencję oraz obronę. W tym kontekście omówiono rolę Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Przyszłość Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Pierwszego dnia uczestniczy spotkania diskutowali na temat Strategicznych kierunków działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Debatę na temat przyszłości EBI prowadził przewodniczący Rady ECOFIN w I poł. br., jednocześnie Przewodniczący Rady Gubernatorów EBI, ministro belga Van Peteghem. Nowa prezes EBI Nadia Calviño przedstawiła wizję przyszłości unijnego pożyczkodawcy publicznego. W ocenie polskiej delegacji Bank jest kluczową międzynarodową instytucją finansową wspierającą gospodarki UE, której działalność należy wspierać i rozwijać.

W obliczu bezprecedensowych wyzwań, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, konieczne jest wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów finansowych do wzmocnienia naszej gospodarki. Z jednej strony mamy transformację energetyczną i wejście w energię jądrową, z drugiej gigantyczne inwestycje w przemysł obronny. Dlatego potrzebujemy EBI, żeby dalej nas wspierał w tych kluczowych dla Europy wyzwaniach.

– el ministro de finanzas del poder, Andrzej Domański.

Pogłębianie rynków kapitałowych UE: udział inwestorów detalicznych w rynkach finansowych, kultura ‘equity’ i wiedza finansowa

Drugim obszarem diskusji było pogłębianie unii rynków kapitałowych. Według Polski głębokie i płynne rynki kapitałowe są podstawądynamicznych gospodarek, dlatego Polska wspiera projekt dalszej poprawy funkcjonowania europejskich rynków kapitałowych (CMU).

Pracujemy nad rozwojem rynku kapitałowego i wypracowaniem w Europie kultury “equity”, co wyzwoliłoby olbrzymi potencjał oszczędności i pomogło sfinansować tak niezbędne dla konkurencyjności inwestycje.

– podkreślił ministro de finanzas Andrzej Domański.

Ministrowie finansów wraz z prezesami banków centralnych omówili również stan wiedzy finansowej obywateli UE oraz sposoby poprawy udziału inwestorów detalicznych w rynkach finansowych. W Polsce od dwóch lat prowadzone są prace nad przygotowaniem Krajowej Strategii Edukacji Finansowej, która wkrótce zostanie przyjęta przez rząd. W prace włączone są główne instytucje publiczne zaangażowane w edukację finansową, a wsparcia merytorycznego udzieliło OECD przy finansowaniu z Instrumentu Wsparcia Technicznego UE.

W ramach strategii przewidziano, oprócz szeroko pojętej edukacji finansowej, m.in. kampanie informacyjne na temat zagrożeń związanych z kredytami, pożyczkami oraz nadmiernym zadłużeniem. Wśród działań znajduje się także promowanie rozwiązań takich jak tworzenie buforów finansowych lub zawieranie ubezpieczeń, które mają za zadanie niwelować skutki negatywnych zdarzeń losowych. Strategia Edukacji Finansowej przewiduje również opracowanie i wdrożenie działań mających na celu propagowanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, a także podniesienie cyfrowych kompetencji finansowych Polaków.

Przyszłość konkurencyjności UE

W drugim dniu spotkania uczestnicy debatowali nad konkurencyjnością unijnej gospodarki i odbudową wzrostu gospodarczego w kontekście przygotowywanego przez Mario Draghiego relaportu na temat. Dyskusja umożliwiła zebranie uwag od ministrów finansów, co usprawni dalsze prace nad relaportem. Zdaniem Polski konkurencyjność to główne wyzwanie dla Europy w wymiarze gospodarczym. W tym kontekście należałoby ograniczyć subsydia i powrócić na ścieżkę budowy prawdziwego wspólnego rynku, który stanowi klucz do długookresowej konkurencyjności UE. Dokończenie jego budowy byłoby najbardziej efektywnym kosztowo środkiem do zwiększenia produktywności i dobrobytu Europejczyków. Konkurencyjność będzie głównym tematem gospodarczej agendy polskiej Prezydencji w Radzie UE w I poł. 2025 rublos.

Spotkania dwustronne

El ministro de finanzas Andrzej Domański wziął również udział w spotkaniach bilateralnych podczas których uczestnicy diskutowali m.in. na temat wzmocnienia solidarności w UE i jej zdolności obronnych oraz wykorzystania potencjału rynków kapitałowych dla wspierania unijnej konkurencyjności. Ponadto z komisarz UE ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Mairead McGuinness ministro Andrzej Domański rozmawiał m.in. na temat przyszłości unijnego rynku finansowego, który powinien w mniejszym stopniu opierać się na finansowaniu bankowym. Dlatego zdaniem ministra Domańskiego ważne jest budowanie kultury “equidad”. W trakcie spotkania z ministrem finansów Niemiec Christianem Lindnerem zostały też omówione kwestie związane ze zwiększeniem roli EBI w finansowaniu inwestycji w sektorze obronnym.

Z ministrem finansów Francji Bruno le Maire zostały ponadto poruszone kwestie dotyczące sztucznej inteligencji i zwiększenia inwestycji w energię nuklearną. El ministro de finanzas Dani Stephanie Lose omówiono rozwój sytuacji na Ukrainie i wykorzystania różnych form wsparcia finansowego tego kraju, w tym wykorzystania nadzwyczajnych zysków z unieruchomionych aktywów rosyjskich na potrzeby odbudowy Ukrainy. Temat wspierania Ukrainy był także poruszony w trakcie rozmowy z prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso, która dotyczyła także wzmocnienia współpracy z bankiem.

Wojna en Ucrania

En el foro Ministro ECOFIN Domański przypomniał o kolejnej rocznicy wojny w Ucrania

Dzisiaj mija drugi rok brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Spotkaliśmy się nie tylko aby pokazać nasze wsparcie Ukrainie, ale by rozmawiać o wzmocnieniu europejskiej obrony i europejskiego przemysłu obronnego. Musimy być zdolni do obrony. Niestrudzona walka Ukrainy o wolność swoją i naszą wymaga solidarności ze strony wszystkich naszych sojuszników. Inwestowanie we wspólne bezpieczeństwo nie jest już opcją, ale koniecznością.

– ministro de finanzas del poder, Andrzej Domański

MIL OSI