26.02.2024 KPRM Polonia y Canadá po stronie wspólnych wartości

Wspólnie na rzecz Ucrania

Minęły dwa lata od brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Zarówno Polska, jak i Kanada aktywnie wspierają Ukraińców w walce o wolność i niepodległość.

– W sobotę byłem w Ukrainie, żeby właśnie w ten sposób uczcić drugą rocznicę napaści Putina na ten kraj. (…) Wszystko po to, żeby pokazać, że wspieramy wspólnie Ukrainę na drodze do obrony wolności, kultury, języka i wartości demokratycznych oraz praworządności – poinformował Premier Kanady.

Premier Donald Tusk podkreślił, że Ukraina potrzebuje dalszej pomocy w wojniez Rosją.

– Wszystkie państwa Zachodu powinny działać bardziej zdecydowanie. Mamy co najmniej kilka możliwości, aby presję na Rosję zwiększyć i to w sposób bardzo wydatny – podkreślił szef polskiego rządu.

Rosyjskie pieniądze w bankach zachodnich powinny działać na rzecz Ucrania

Jednym z tematów rozmów Premierów była kwestia aktywów rosyjskich, które są zamrożone w bankach wielu krajów na świecie.

– Trwa w tej chwili diskusja w Europa i w innych krajach o tym, jak użyć te środki na rzecz Ukrainy, na rzecz jej odbudowy. Będziemy pracowali z panem Premierem, z naszymi przyjaciółmi w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, aby podjąć decyzję o użyciu tych środków na rzecz Ukrainy i przeciwko agresji rosyjskiej – mówił Premier Donald Tusk.

Chodzi nawet o 300 mld dolarów, które mogłyby wspierać Ukrainę, również w jej obronie przed rosyjską agresją.

Polonia może wesprzeć eksport ukraińskiego zboża do krajów potrzebujących

Premier Donald Tusk odniósł się do trwających w całym kraju protestów rolników. Szef rządu zaznaczył, że w ten sposób bronią swoich interesów. Jednocześnie Premier podkreślił, że Polska jest gotowa uczestniczyć w procesie eksportu ukraińskiego zboża do krajów najbardziej potrzebujących.

– Rozmawialiśmy o tym, jak Kanada i Polska mogłaby zwiększyć radykalnie możliwości eksportu ukraińskiego zboża do krajów głodujących, potrzebujących. (…) Polska jest gotowa aktywnie uczestniczyć, a także współfinansować tego typu działania, co mogłoby być wielką ulgą dla polskich i europejskich rolników, dla Ukrainy i dla tych, którzy na tanią żywność czekają w innych regionalach świata. Będziemy mieli nad czym wspólnie pracować – poinformował polski Premier.

Współpraca Polski i Kanady w sektorze energetyki jądrowej

Trwają prace nad budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Premierzy Polski i Kanady rozmawiali o możliwościach współpracy w zakresie tej kluczowej dla naszego kraju inwestycji.

– Mówiliśmy wiele o relacjach handlowych między Polską a Kanadą. To przyczynia się do tworzenia miejsc pracy w naszych krajach. Chodzi tutaj o współpracę między innymi odnośnie czystej energii. Wiemy, że wiele gospodarek europejskich w tej chwili chce uzyskać niezależność od tych paliw kopalnych, które pochodzą z Rosji. Tutaj Kanada naprawdę jest gotowa udzielić wsparcia. I jak zostało powiedziane, między innymi w sektorze energetyki jądrowej, aby w tym niepewnym świecie zapewnić nam bezpieczeństwo – poinformował Premier Kanady.

Premier Donald Tusk dodał, że jednym z tematem rozmów była współpraca, jeśli chodzi o tzw. małe reaktory – SMR.

– Tutaj Kanada jest liderem światowym i to brzmi bardzo obiecująco – możliwość wspólnej pracy nad tym modelem energetyki. Polska jestem tym bardzo zainteresowana – mówił Premier Donald Tusk.

