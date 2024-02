Этот день в истории Политеха: 26 февраля — 3 марта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В сегодняшнем выпуске проекта «Один день в истории Политеха» мы вспоминаем о событиях, связанных с датами с 26 февраля по 3 марта.

27 февраля (по н.с.) 1904 года родился выпускник Политеха, физик-ядерщик, академик АН СССР и РАН, трижды Герой Социалистического Труда Юлий Борисович Харитон.

Юлий Харитон работал с 13 лет, одновременно с учёбой в реальном училище. В 1920 году поступил в Петроградский Политехнический институт, сначала на электромеханический факультет, а потом увлёкся физикой под влиянием Абрама Иоффе и перевёлся на физико-механический. Получил диплом инженера-физика.

В 1921 году начал работать в Физико-техническом институте под руководством Николая Семёнова. В 1926–1928 годах по рекомендации А. Ф. Иоффе, при поддержке П. Л. Капицы и Н. Н. Семёнова, стажировался в Кавендишской лаборатории в Кембридже. Под руководством Эрнеста Резерфорда и Джеймса Чедвика получил степень доктора наук, защитив диссертацию на тему «О счёте сцинтилляций, производимых альфа-частицами».

С 1931 по 1946 год Харитон руководил лабораторией взрывчатых веществ в Институте химической физики; проводил научные работы по детонации, теории горения и динамике взрыва. По совместительству читал общий курс физики в Ленинградском индустриальном институте.

В 1939–1941 годах Юлий Харитон и Яков Зельдович впервые рассчитали цепную реакцию деления урана. С началом Великой Отечественной войны работы над ядерной бомбой были приостановлены, но 11 февраля 1943 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «О мерах по успешному развитию работы по урану», и 12 апреля вице-президент АН СССР академик А. А. Байков подписал распоряжение о создании Лаборатории № 2 АН СССР, основной задачей которой было создание ядерного оружия. Начальником лаборатории был назначен И. В. Курчатов.

Юлий Харитон участвовал в атомном проекте с 1945 года, был включён в состав Технического совета Специального комитета. С 1946 года — главный конструктор и научный руководитель КБ-11 (Арзамас-16) в Сарове при Лаборатории № 2 АН СССР. На Харитона была возложена персональная ответственность за организацию разработки конструкции атомной бомбы, а затем и её испытание. Он же стал научным руководителем работ по созданию водородной бомбы.

На протяжении 46 лет Ю. Б. Харитон был научным руководителем Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Ю. Б. Харитон был чрезвычайно разносторонним человеком. В повседневной жизни скромный и деликатный, он любил театр, живопись, художественную литературу, увлекался фотографией, путешествовал на мотоцикле по всей Европе.

Юлий Борисович — доктор философии и физико-математических наук, лауреат Ленинской и трёх Сталинских премий, удостоен Большой золотой медали имени М. В. Ломоносова РАН.

28 февраля 1912 года родился выпускник Политеха доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН СССР Михаил Владимирович Костенко.

В 1938 году Михаил Костенко окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, затем аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, стал преподавателем.

Участвовал в Финской кампании 1939–1940 годов и Великой Отечественной войне. В послевоенные годы вернулся к преподавательской и научной деятельности. Провёл фундаментальные исследования в области распространения электромагнитных волн в многопроводных системах, которые послужили основой его докторской диссертации. Защитил её в 1953 году.

С 1954 года профессор М. В. Костенко возглавил кафедру и лабораторию техники высоких напряжений им. А. А. Горева. В 1962 году Михаил Владимирович был избран членом-корреспондентом АН СССР.

Основные труды Михаила Владимировича посвящены методам расчёта колебаний и волн в электрических цепях, технике высоких напряжений, передаче электроэнергии. Под руководством М. В. Костенко были созданы генераторы импульсных напряжений, стенд наружных испытаний с уникальным каскадом высоковольтных трансформаторов. Он возглавлял разработку и изготовление опытных партий высоковольтных малоиндуктивных импульсных конденсаторов нового поколения с повышенной удельной энергией для ряда ведущих электрофизических институтов России. Также руководил реконструкцией колебательного контура им. А. А. Горева, созданием ёмкостного накопителя энергии — одного из крупнейших в России — и сетевого стенда для испытания промышленных образцов высоковольтных выключателей на коммутационную способность.

В последние годы Михаил Владимирович работал над проблемами электромагнитной совместимости и электромагнитной экологии.

М.В. Костенко награждён орденами Ленина, Трудового Красного знамени, национальной премией ГДР, медалями ВДНХ. За серию трудов «Волновые процессы в многопроводных линиях» президиум АН СССР наградил его премией им. П. Н. Яблочкова.

28 февраля 2020 года открылся первый в Петербурге студенческий Энергетический клуб. Проект объединяет студентов, аспирантов и выпускников для участия в командах разработчиков и стартапах в сфере традиционной и возобновляемой энергетики. «Газпром нефть» стала первым технологическим партнёром клуба, предоставив грант на его поддержку. Открытие прошло в рамках технологической конференции «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности».

28 февраля 2021 года в Белом зале состоялся творческий вечер народного артиста России Фёдора Добронравова. В Петербурге с таким форматом встречи актёр выступил впервые.

2 марта 1959 года в СССР созданы добровольные народные дружины (ДНД). Старшее поколение прекрасно помнит, что были в своё время ДНД, в которых участвовали и студенты. Ходили «тройками» по тёмным улицам, помогали советской милиции следить за порядком. Традицию поддерживает и нынешнее поколение политехников. 20 мая 2021 года в зале заседаний Учёного совета состоялось торжественное вручение удостоверений бригадирам Политехнической дружины. Их 18 человек, а всего в рядах организации более 100 добровольцев.

2 марта (н. с.) 1913 года родился советский физик-ядерщик, один из отцов-основателей Объединённого института ядерных исследований в Дубне, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и дважды лауреат Сталинской премии Георгий Николаевич Флёров.

После окончания школы в 1929 году, Георгий Флёров трудился чернорабочим, затем подручным электромонтёра Всесоюзного электротехнического объединения в Ростове-на-Дону, смазчиком на паровозно-ремонтном заводе.

В 1932 году приехал в Ленинград и поступил на работу электриком-парометристом на завод «Красный Путиловец». В 1933 году завод направил молодого рабочего учиться в Ленинградский индустриальный институт им. М. И. Калинина. В 1936 году Флёров проходил практику в лаборатории И. В. Курчатова, в 1938 году выполнил дипломную работу под его руководством и остался в его группе в Ленинградском Физико-техническом институте.

В 1940 году Георгий Флёров и Константин Петржак открыли самопроизвольный распад ядер атомов урана.

Осенью 1941 года вступил в ряды ополчения, участвовал в боях под Ленинградом. Как человека с высшим образованием его отправили в Военно-Воздушную академию в Йошкар-Олу. В 1942 году служил в составе 90-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи Юго-Западного фронта, а в августе 1942 года откомандирован в распоряжение АН СССР. В 1943 году Георгия Флёрова включили в состав группы учёных, работавших над советским атомным проектом. При создании первой советской атомной бомбы РДС-1 в 1949 году лично провёл рискованный эксперимент по определению критической массы плутония.

В 1953 году избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1968 году — действительным членом АН.

В 1957 году инициировал строительство ускорителя тяжёлых ионов У-300, пуск которого состоялся в 1960 году, а годом позже начались первые эксперименты. У-300 по своим возможностям превосходил все ускорители этого класса во всём мире.

С 1965 по 1974 год группа сотрудников Объединённого института ядерных исследований под руководством Флёрова впервые синтезировала 102-й — 106-й элементы таблицы Менделеева.

Разработанные Флёровым и его сотрудниками технологии трековых мембран (ядерных фильтров) использовались при устранении последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Был выдвинут (совместно с Иво Зварой) на Нобелевскую премию по химии 1968 года. Выдвигался в 1970 году на Нобелевскую премию по физике.

Автор нескольких научных открытий, занесённых в Государственный реестр открытий СССР: «Спонтанное деление ядер урана», «Спонтанное деление атомных ядер из возбуждённого состояния (спонтанно делящиеся изомеры)», «Явление запаздывающего деления атомных ядер» , «Сто третий элемент — Лоуренсий», «Сто четвёртый элемент — Резерфордий», «Сто пятый элемент — Дубний», «Образование радиоактивного изотопа элемента с атомным номером 106 — Сиборгий».

2 марта 1235 года открылась первая в СССР конференция по применению реактивных аппаратов для полётов в стратосферу. В 20-30-е годы прошлого века стратосферу покоряли и политехники. В 1925 году профессор А. А. Фридман и пилот П. Ф. Федосеенко достигли высоты 7400 метров, а в 1933 году на стратостате «СССР-1» два политехника — К. Д. Годунов (конструктор оболочки стратостата) и пилот Э. К. Бирнбаум поднялись на высоту 19 200 метров. Членом экипажа стратостата «Осоавиахим-1», достигшего высоты 22 000 м, был выпускник и аспирант физико-механического отделения И. Д. Усыскин.

3 марта 1947 года вступил в действие первый агрегат восстановленной Днепровской ГЭС.

ДнепроГЭС, ставшая в начале 30-х годов прошлого века крупнейшей по мощности в Европе, строилась под руководством выпускника Политеха 1912 года академика А. В. Винтера. В её восстановлении после войны участвовали выпускники Политеха И. И. Кандалов (1917 г.) и Ф. Г. Логинов (1032 г.).

