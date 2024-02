Финансовые новости: О накопленном купонном доходе по отдельным облигациям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Информируем Вас о том, что В соответствии с Частью I. Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 года (Протокол № 13), и в связи с отсутствием информации в ПАО Московская Биржа о размере дохода по купонному периоду ценных бумаг ПАО “НК “Роснефть”,(биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-05, идентификационный/регистрационный номер выпуска – 4B02-05-00122-A-002P, ISIN – RU000A0ZYVU5, далее – Облигации), которая предусматривается эмиссионными документами Эмитента, установлено, что с 27 февраля 2024 года и до даты, следующей за датой получения соответствующей информации от эмитента, накопленный купонный доход в Системе торгов ПАО Московская Биржа по указанным облигациям рассчитываться не будет.



