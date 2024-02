Финансовые новости: НТБ начала торги горохом и льном

Source: MIL-OSI Russian Language News

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в Группу “Московская биржа”) запустила товарные аукционы по закупке гороха желтого и льна коричневого с поставкой товара автомобильным транспортом в город Азов Ростовской области.

Заказчиком аукционов выступил торговый дом “РИФ” – один из крупнейших российских экспортеров зерна. В планах ТД “РИФ” – расширение спектра закупаемых на бирже культур и перечня базисов закупки.

Биржевые аукционы на НТБ позволяют клиентам напрямую участвовать в торгах, получать открытую и прозрачную информацию о ценах заявок, сделок, спросе, предложении и объемах торгов в режиме реального времени.

Подробная информация о товарных аукционах размещена на сайте НТБ.

Национальная товарная биржа учреждена в июле 2002 года с целью организации биржевого товарного рынка Группы “Московская Биржа”. НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза России при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В настоящее время НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром, молочной продукцией и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.



