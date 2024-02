Финансовые новости: Количество индивидуальных инвестиционных счетов превысило 6 млн

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

По итогам 2023 года число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 15%. Привлекательность брокерских ИИС продолжает расти. В то же время количество счетов в доверительном управлении (ДУ) снижается два года подряд: клиенты выводят средства из массовых стандартных стратегий на фоне высокой доходности других инструментов.

Традиционно основной приток новых ИИС пришелся на IV квартал. Однако это не сказалось на увеличении средств на счетах. Данные отчетности некредитных финансовых организаций показывают, что доля пустых брокерских ИИС по состоянию на конец IV квартала составляла 71%, еще у 6% счетов остаток не превышал 10 тыс. рублей. Средний размер счета на брокерском обслуживании вырос с 74 до 83 тыс. рублей, а в рамках ДУ — снизился с 210 до 205 тыс. рублей. Более подробно читайте в материале «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов в IV квартале 2023 года». Фото на превью: Sergii Molchenko / Shutterstock / Fotodom

