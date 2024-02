Финансовые новости: Банк России разрешит кредитным организациям досрочно забирать средства с депозитов (26.02.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Кредитные организации получат возможность досрочно возвращать средства со своих депозитов в Банке России. Это позволит им более гибко управлять собственной ликвидностью.

Кредитные организации смогут досрочно обращаться за частичным или полным возвратом средств, размещенных на депозитах в Банке России по итогам аукционов на срок более 1 дня. На досрочно возвращаемую сумму депозита будут начисляться проценты, равные ставке по депозитным операциям овернайт, применявшейся в день, за который начисляются проценты. Таким образом, доход кредитной организации от досрочно возвращенного депозита будет таким же, как если бы досрочно возвращаемая сумма была размещена в течение соответствующего срока в депозиты овернайт.

Возможность досрочного возврата депозита будет доступна с 4 марта 2024 года. Для этого кредитной организации необходимо заключить с Банком России дополнительное соглашение к договору об общих условиях проведения депозитных операций в соответствии c обновленными Условиями проведения Банком России депозитных операций. О порядке заключения дополнительных соглашений Банк России дополнительно проинформирует кредитные организации.

Обращения о досрочном возврате депозитов будут приниматься по рабочим дням только с использованием личного кабинета (на бумажном носителе — в случае технической невозможности направить их указанным способом). Время приема обращений будет размещаться на официальном сайте Банка России.

Депозит (его часть) возвращается кредитной организации в день приема обращения о досрочном возврате депозитов.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

