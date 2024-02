Татьяна Илюшникова: предприниматели получили более 3 млн услуг в Центрах «Мой бизнес»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня стартовал IV Всероссийский форум «Мой бизнес». На площадке в Парке «Патриот» собралось более 400 представителей федеральной и региональной власти, институтов развития, коммерческих банков.

В пленарной дискуссии форума приняла участие замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. По ее словам, существующая инфраструктура поддержки предпринимателей по всей стране позволяет получить широкий спектр услуг.

«Инфраструктура центров «Мой бизнес» оказала более 3 млн услуг предпринимателям без учета финансовой поддержки – поручительств и микрозаймов, а также инструментов по направлению экспорта. В 430 Центрах по всей стране можно получить поддержку по Национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», так и меры и инструменты других ведомств и организаций. Мы готовы к сотрудничеству и расширению мер поддержки, предложенных другими ведомствами», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, добавив, что сеть центров «Мой бизнес» также создана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициатором выступил Президент России, курирует – Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Различные программы, инструменты и меры, которые возможно реализовать на базе Центров «Мой бизнес» обсудили Екатерина Харченко, депутат Государственной Думы ФС РФ, Константин Басманов, заместитель председателя ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», Евгений Мурахвери, заместитель генерального директора Президентского Фонда культурных инициатив, а также представители ПАО «Ростелеком», Финансового университета, компании TopFranchise.

По словам замминистра, ведомства, институты развития, крупный бизнес, некоммерческий сектор могут опираться на тот успешный опыт сотрудничества, который уже есть.

«Для нас как для Ассоциации организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса важно создать максимально широкую матрицу предложений для предпринимателей. Поэтому мы собираем информацию обо всех программах, унифицируем ее и масштабируем на регионы. Это позволяет усиливать роль Центров «Мой бизнес» в качестве единого входа в систему господдержки предпринимательства», – отметил директор центра «Мой бизнес» Санкт-Петербург, соучредитель Национального агентства развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» Лев Кузнецов.

Организатором IV Всероссийского форума «Мой бизнес выступило Минэкономразвития РФ, генеральные партнеры – Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, ПАО «Промсвязьбанк».

