Студенты узнали о перспективах для молодых специалистов в компании «Атомэнергопроект»

Любовь Назарова, специалист службы управления персоналом АО «Атомэнергопроект»

Управление студенческого предпринимательства и карьеры СПбГАСУ 22 февраля организовало для студентов третьего курса строительного факультета встречу с представителями компании «Атомэнергопроект».

Целью беседы стало знакомство обучающихся с компанией и её социальными программами по поддержке молодых специалистов. О перспективах трудоустройства в АО «Атомэнергопроект», а также о целевой программе софинансирования аренды жилья для иногородних выпускников вузов по ключевым специальностям рассказала Ольга Касаева, специалист управления по персоналу компании в Санкт-Петербурге. Кроме того, слушатели узнали о выплате «подъёмных» молодым специалистам, корпоративной культуре компании и социальных гарантиях.

– Самой полезной информацией для меня стало то, что в компании лояльно и с пониманием относятся к тому, что, помимо работы, нам нужно ещё и учиться, – прокомментировала студентка третьего курса Мария Сергеева. – Они готовы идти на компромиссы и предоставлять гибкий график работы для заинтересованных ребят.

Екатерина Лаврикова, руководитель проектного офиса по управлению профессиональным развитием «Атомэнергопроекта», обратила внимание третьекурсников на возможность прохождения образовательной программы по проектированию строительных конструкций. Обучение для студентов абсолютно бесплатно и проводится в удобное для них время, так как все занятия записываются.

– Мне встреча понравилась. Очень интересно было слушать спикеров. Они говорили о том, что для нас важно и интересно. Захотелось поближе познакомиться с их образовательным курсом, а, возможно, попробовать устроиться на работу, – поделилась впечатлениями Анна Шлакина, студентка.

В завершение встречи начальник управления студенческого предпринимательства и карьеры СПбГАСУ Марина Малютина обратила внимание собравшихся, что УСПиК проводит подобные встречи регулярно. На них студенты могут не просто познакомиться с деятельностью партнёров университета, но и обменяться контактами с потенциальными работодателями. Кроме того, в поисках трудоустройства не обязательно ждать новых лекций: обучающиеся могут обратиться в кабинет 233 и получить консультацию по имеющимся вакансиям и составлению резюме у сотрудников управления.

