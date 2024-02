Студенты ГУУ встретились с участником СВО за чашкой чая

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 февраля, накануне празднования Дня защитника Отечества, в ГУУ прошла встреча с бойцом СВО, который пошёл добровольцем в первые дни после объявления о мобилизации, Дмитрием Наумовым.

За чашкой чая преподаватели и неравнодушные студенты нашего университета смогли вживую пообщаться с военнослужащим, задать интересующие вопросы и получить информацию о том, что происходит на границе, из первых уст.

«У меня жена и трое детей. Я шел в бой и за страну, и за них. Ведь если мы не покажем правильный пример нашим детям, то они будут ориентироваться на ценности, которые показывают им наши враги. Мы должны помнить и гордиться своими корнями, своей страной, своим народом. Чтобы гордо говорить: «Я – русский». Чтобы через много лет, когда внуки спросят о том, что было в этот исторический период, можно было не прятать глаза, а с гордостью говорить, что встал на защиту своего народа», — поделился Дмитрий Александрович.

Зашла речь на встрече и о государственной поддержке военнослужащих, о том, насколько это важно и помогает ли вернуться к мирной жизни.

«Однозначно я благодарен государство за поддержку в эти дни. Оно делает все для того, чтобы мы могли защищать свою страну зная, что о наших семьях позаботятся и помогут в любом случае. Такое государство стоит защищать», — подчеркнул приглашенный гость.

Рассказал он и о том, что сопровождает православного священника, который ездит на передовую и окормляет бойцов. В ходе беседы военнослужащий свободно цитировал произведения классиков, читал стихи, приводил исторические и литературные примеры.

«Те, кто защищает страну на передовой, и те, кто помогает ребятам, настоящие бриллианты России», — заключил Дмитрий Александрович.

Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина поблагодарила гостя за познавательную беседу и рассказала, что встречи с интересными людьми «за чашкой чая» будут продолжаться. Информация о проведении следующих мероприятий будет опубликована дополнительно.

Встреча прошла в рамках акции «ГУУ – СВОим». Организаторы мероприятия: московский штаб ВСКС и Институт экономики и финансов ГУУ.

