Столичным брендам помогут выйти на крупнейшие торговые онлайн-площадки России

В этом году столичные предприниматели вновь смогут воспользоваться поддержкой кураторов проекта «Маркетплейсы: от старта до прибыли» и вывести свою продукцию на российские торговые онлайн-площадки. Всего планируется провести восемь потоков обучающей программы. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В рамках проекта за каждым брендом закрепляется персональный куратор. В течение месяца он помогает предпринимателю создать онлайн-витрину, определить ассортимент, завести карточки товаров, настроить инструменты продвижения и разобраться с другими вопросами. 66 процентов выпускников прошлого года уже сделали первые шаги в интернет-торговле, еще 34 процента — готовятся к этому или развивают ранее открытый бизнес», — рассказала Наталья Сергунина.

Программа обучения ориентирована на работу с четырьмя крупнейшими маркетплейсами России.

В роли наставников выступают бизнесмены, которые уже не первый год успешно сотрудничают с интернет-платформами и делают многомиллионные обороты, реализуя различные товары: от одежды до стройматериалов.

Пройти обучение могут как представители компаний, так и индивидуальные предприниматели.

Индивидуальный предприниматель Михаил Иваненко, один из участников ноябрьского потока 2023 года, накануне обучения открыл магазин электроники на одной из площадок и планировал выйти на вторую.

«На проекте я определил проблемные зоны действующего магазина и проработал их. Например, дополнил информацию о товарах и заменил фотографии, а также пересмотрел ценовую политику. В результате оборот вырос в пять раз. А еще под руководством куратора я вышел на новый маркетплейс», — рассказал Михаил.

Заявки на участие в проекте принимаются на столичном портале «Малый бизнес Москвы» mbm.mos.ru.

Образовательные программы для бизнеса проводятся в столице в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

