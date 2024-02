Семинар по трибологии посвятили юбилеям Политеха и РАН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Международный научно-образовательный центр BaltTribo-Polytechnic Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ провёл городской научный семинар по трибологии на тему «Топологическая классификация наноструктур». Мероприятие было посвящено 125-летию Политехнического университета и 300-летию Российской академии наук.

Помимо Политеха, организаторами выступили Институт проблем машиноведения РАН и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

Учёные и аспиранты обсудили актуальные вопросы по теме семинара, выслушали замечания и получили рекомендации для дальнейших исследований и публикаций, установили деловые контакты.

С докладом «Методы и цифровые технологии классификации наноструктур» выступил главный научный сотрудник ИПМаш РАН д.т.н., профессор Виктор Мусалимов. Доклад «Геометрические и топологические особенности наноструктурированных поверхностей» представил младший научный сотрудник НОЦ Инфохимии Университета ИТМО Александр Агликов.

После выступлений докладчики ответили на вопросы. Коллеги интересовались: какие приборы использовались для контроля шероховатости поверхности на наноуровне; учитывалась ли адгезия; в чём важность классификации наноструктур; возможно ли сканирование на атомно-силовом микроскопе неметаллов; какое программное обеспечение использовалось; какая связь при переходе от трения скольжения к срезу; исследовались ли трибоэлектрические свойства поверхности и др.

