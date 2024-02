РИАМО: Артем Меренков о том, что на рынок автомобилей с пробегом влияет утилизационный сбор

Source: MIL-OSI Russian Language News

Существует несколько причин изменения ситуации на рынке подержанных автомобилей, заявил РИАМО доцент кафедры «Управления транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков.

Относительно рынка автомобилей с пробегом, то в целом по итогам 2023 года он вырос на 17% (год к году) и составил 5.69 миллиона штук (40% сделок – до 500 тыс. рублей, 70% сделок приходится на автомобили 10+ лет), сообщил эксперт. При этом 1,19 миллиона – это автомобили с пробегом «до 7 лет».

Однако с сентября 2023 года отмечается падение рынка на 4–6% ежемесячно. В январе оно уже составило минус 22,6%.

«Что важно подчеркнуть, согласно данным классифайдов, предложение в сегменте автомобилей с пробегом увеличивается на 17% к прошлому году, а вот спрос падает с июля месяца», – говорит Меренков.

Он назвал несколько причин такой ситуации. В части автомобилей с пробегом, которые импортировались, на них повлияла политика по введению утилизационного сбора. Параллельный импорт становится все сложнее и дороже. Кроме того, 55% автомобилей с пробегом связаны с кредитом. Безусловно, существующие ставки не способствуют доступности данной категории автомобилей.

«Следует напомнить, что средняя стоимость автомобиля с пробегом составляет 1.7 миллиона рублей, что является существенной суммой для обычного россиянина», – отмечает эксперт.

