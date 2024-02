Пять преподавателей НГУ получили гранты Фонда Потанина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Фонде Потанина подвели итоги грантового конкурса для преподавателей 2023-2024 гг. Среди победителей — пять преподавателей НГУ.

В этом году конкурс проводился в обновленном формате: оценивался редизайн курсов, магистерских программ, методов и технологий преподавания, разработанных ранее как при поддержке Фонда, так и вузами самостоятельно. Причиной послужил запрос на редизайн образовательных продуктов, который сформировался в настоящее время внутри вузов. Организаторы конкурса отметили, что многие проекты, заявленные на конкурс, были отмечены экспертами как примеры качественной переработки разработанных ранее инициатив.

Победители грантового конкурса получат грант в размере до 500 тысяч рублей. Срок реализации проектов составляет 12 месяцев.

Преподаватели НГУ, получившие грантовую поддержку Фонда Потатина:

Профессор кафедры онтологии, теории познания и методологии науки Института философии и права Евгений Борисов — Редизайн учебного курса «Теория и практика аргументации».

Доцент кафедры минералогии и геохимии Геолого-геофизического факультета Павел Гаврюшкин — Открытая база данных 3Dмоделей структур кристаллов для лекций, семинаров, практикумов и самостоятельной работы студентов.

Профессор кафедры теоретической физики Физического факультета Андрей Грабовский — Педагогический дизайн и обновление контента дисциплины «Информационно-прагматические стратегии в рекламе».

Профессор кафедры дифференциальных уравнений Механико-математического факультета Инесса Матвеева — Разработка курса по дифференциальным уравнениям для магистрантов, являющихся гражданами других государств

Доцент кафедры всеобщей истории Гуманитарного института Валентин Портных — Практикум для магистрантов-историков по подготовке выступлений на иностранных языках: новые методы и новые горизонты

Павел Гаврюшкин:

— Каждый курс живет столько, сколько живёт его преподаватель, постоянно совершенствуясь. Предела этому процессу нет. Редизайн — жизненная составляющая любого курса, особенно очевидно это стало в последние годы, когда в нашу жизнь стремительно ворвался офлайн-формат и связанные с ним IT-технологии.

В своей грантовой заявке я предложил использовать в процессе обучения прежде всего это 3D-печать. Это уже наша третья победа в конкурсе Фонда Потанина и благодаря постоянной поддержке мы достаточно далеко продвинулись в этой технологии. Данный проект стал результатом командной работы. В состав нашей команды, которая неизменно участвует в данном конкурсе, входят мои студенты, магистранты и аспиранты, некоторые из которых уже защитились. Вторая инновационная особенность нашего проекта — это создание открытой базы данных, что не часто встречается в университетских курсах.

Победа в этом конкурсе дает нам стимул мобилизовать себя и окружающих на благую цель. Мы создаем и оптимизируем открытый продукт, и видим интерес к нему со стороны наших коллег из Москвы, Петербурга, Апатитов, Тюмени. Наличие свободного финансирования тоже немаловажно, без него мы бы не смогли приобрести 3D-принтеры и расходники к ним.

Валентин Портных:

— Основное содержание представленного мною проекта — это подготовка учебного пособия на основе усовершенствованных методических разработок, в 2020 году уже получавших поддержку фонда Потанина. Так предлагаемый курс станет легко тиражируемым в пределах русскоязычного пространства. Кроме того, можно будет убрать из семинара его вводную лекционную часть, задать ее прочтение на дом, а освободившиеся часы посвятить внедрению новых идей. Поддержка, предоставляемая фондом, безусловно, очень важна: в целом преподавание остается не самой прибыльной деятельностью на фоне той же научной работы, а разработка и совершенствование курсов в рамках ныне действующей системы фактически не оплачивается. Именно фонд Потанина дает необходимую мотивацию созидать новое в сфере образования, поскольку в этом случае ты получаешь достойное вознаграждение за свой труд.

Инесса Матвеева:

— Необходимость в изменениях («редизайн») учебных программ и курсов обусловлена различными факторами, и в быстро меняющемся мире нужно реагировать своевременно. Поэтому, на мой взгляд, внесение актуальных изменений является важной частью работы педагога.

Моя заявка направлена на разработку курса по дифференциальным уравнениям для магистрантов, являющихся гражданами других государств. Необходимость разработки такого курса возникла в последние в годы в связи с возрастающим притоком иностранных студентов в магистратуру механико-математического факультета Новосибирского государственного университета (ММФ НГУ). В процессе обучения у магистрантов выявились пробелы в образовании, которые были связаны с существенными различиями в программах университетов других государств. Как следствие, многие магистранты из других государств начали отставать от российских студентов, не могли освоить основные и специальные курсы, читаемые в магистратуре ММФ НГУ.

Первые попытки решения возникшей проблемы были связаны с направлением таких магистрантов к российским студентам для освоения соответствующей дисциплины бакалавриата. Однако этот опыт был признан неудачным, поскольку магистранты оказались оторваны от своего коллектива, чувствовали себя изолированными и плохо осваивали новый материал. Следующим этапом стали формирование отдельной группы для таких магистрантов, а также попытка адаптировать курс под конкретный состав. Этот опыт был признан успешным, магистранты лучше осваивали основной материал и использовали его при изучении других дисциплин. Перечисленные обстоятельства связаны непосредственно с моим личным опытом, поскольку в течение последних двух лет я читала лекции и вела семинарские занятия по дифференциальным уравнениям для российских студентов бакалавриата, для магистрантов, являющихся гражданами других государств, а также интенсивный курс по дифференциальным уравнениям для студентов из КНР. При разработке курса будут учтены отличия в программах университетов зарубежных государств для того, чтобы магистранты могли не только ликвидировать пробелы в базовом образовании, а также освоить современные методы исследования, необходимые для успешной образовательной и научной деятельности.

Реализация проекта позволит глубже познакомиться с учебными программами по дифференциальным уравнениям в различных зарубежных университетах и наладить взаимодействие с коллегами из других стран. Разработка указанного курса позволит повысить уровень образования магистрантов из других государств, их способность осваивать другие образовательные дисциплины и проводить научные исследования. «Выигрыш» НГУ будет состоять не только в увеличении квалифицированных специалистов, но и в укреплении международных связей.

