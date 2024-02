Профессор ГУУ выступил на VIII Международном Форуме труда

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт‑Петербурге состоялся VIII Международный Форум труда. Его первым мероприятием стала Международная конференция «Концепция общего миграционного пространства государств участников СНГ: общие принципы и национальные интересы», которая прошла в Таврическом дворце, на штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств Содружества. В работе форума принял участие и выступил с докладом на пленарном заседании профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Общественного совета при МВД России Владимир Волох.

С приветствиями к участникам Форума обратились Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, губернатор Петербурга Александр Беглов, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, директор Бюро Международной организации по миграции в Москве Марина Шрамм, глава Представительства Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Российской Федерации Карим Атасси и другие высокопоставленные лица. Международный Форум собрал свыше 7,5 тысяч делегатов и гостей из 85 регионов России и более чем 20 иностранных государств.

В рамках деловой программы прошло более 100 конференций, дискуссий и круглых столов. Эксперты обсуждали трансформацию рынка труда в условиях глобальных изменений.

Владимир Волох, выступая на пленарном заседании конференции «Концепция общего миграционного пространства государств участников СНГ: общие принципы и национальные интересы» отметил, что неорганизованная трудовая миграция — это угроза как для работодателя, так и для самого трудового мигранта, а также для принимающего общества и, в конечном итоге, для государства выезда.

Значительную роль в перестройке рынка посреднических услуг в регулируемый и контролируемый формат может сыграть привлечение в эту сферу деятельности сообщества специализированных кадровых агентств, работающих в правовом поле и соблюдающих установленные стандарты в сфере трудовой миграции.

По мнению профессора, вопросы реформирования оргнабора в эффективный формат целевого набора и организованного привлечения востребованных иностранных работников должны стать важной частью новой Концепции общего миграционного пространства государств – участников СНГ.

Прозвучал ряд других докладов, посвященных формам обеспечения ответственности бизнеса за процессы и результаты целевой трудовой миграции, преодолению барьеров при привлечения иностранной рабочей силы на российский рынок труда, противодействию нелегальной миграции и другим вопросам. Был представлен опыт регулирования процессов трудовой миграции и адаптации иностранных трудящихся в Калининградской области, Башкортостане и Татарстане.

В новой Концепции найдут отражение изменения в структуре рынка занятости трудовых мигрантов и характеристики миграционных потоков в регионе. Документ будет представлять интересы всех стран Содружества.

